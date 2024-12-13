Crea Vídeos de Incorporación: Involucra a Nuevos Empleados Sin Esfuerzo
Optimiza el proceso de incorporación de nuevos empleados con vídeos impactantes y personalizados, creados sin esfuerzo a partir de guiones usando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a nuevos clientes, explicando los pasos iniciales para usar nuestro producto. El estilo visual y de audio debe ser claro e instructivo, utilizando gráficos animados para resaltar características, complementado por una generación de voz en off profesional que simplifique ideas complejas, perfecto para vídeos de incorporación de clientes.
Produce un vídeo de incorporación conciso de 30 segundos que muestre los valores fundamentales de la empresa a candidatos potenciales o nuevos empleados. Utiliza plantillas y escenas dinámicas para crear una narrativa visual inspiradora e impactante, respaldada por música motivacional e imágenes convincentes que encarnen nuestra cultura empresarial positiva.
Diseña un vídeo de incorporación personalizado de 40 segundos para nuevos empleados individuales, dirigiéndote directamente a ellos y describiendo su primer día o semana. La estética debe ser limpia, moderna y personal, asegurando accesibilidad con subtítulos/captions generados automáticamente que mejoren la comprensión de información crucial para los nuevos empleados.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Participación y Retención de Nuevos Empleados con IA.
Impulsa una mayor participación y mejora la retención a largo plazo de nuevos empleados con vídeos de incorporación dinámicos impulsados por IA.
Desarrolla Programas de Capacitación de Incorporación Escalables.
Crea eficientemente cursos extensos en vídeo y vídeos tutoriales para incorporar efectivamente a un número creciente de nuevos empleados en equipos globales.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación efectivos?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación efectivos aprovechando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Nuestra plataforma te permite generar contenido atractivo rápidamente, incluso sin habilidades previas de edición de vídeo, convirtiéndola en una herramienta ideal para crear vídeos de incorporación en cualquier organización.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos de incorporación para nuevos empleados?
¡Absolutamente! HeyGen te permite crear vídeos de incorporación personalizados que resuenen con tus nuevos empleados y fomenten una cultura empresarial positiva. Utiliza controles de marca y plantillas personalizables para adaptar cada vídeo, dejando una impresión duradera.
¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma impulsada por IA para vídeos de incorporación impactantes?
La plataforma impulsada por IA de HeyGen ofrece características robustas como avatares de IA, generación de texto a vídeo y capacidades de voz en off, asegurando que crees vídeos impactantes de manera eficiente. Estas herramientas ayudan a optimizar tu proceso de incorporación, llevando a una mejor participación y retención a largo plazo de tus nuevos empleados.
¿HeyGen ofrece opciones de personalización completa para vídeos de incorporación de empleados?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización completa para alinear perfectamente tus vídeos de incorporación de empleados con tu marca. Con varias plantillas de vídeo, controles de marca y una rica biblioteca de medios, tienes herramientas de vídeo ilimitadas para crear contenido único y profesional.