Crea Vídeos de Incorporación: Involucra a Nuevos Empleados Sin Esfuerzo

Optimiza el proceso de incorporación de nuevos empleados con vídeos impactantes y personalizados, creados sin esfuerzo a partir de guiones usando la función de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a nuevos clientes, explicando los pasos iniciales para usar nuestro producto. El estilo visual y de audio debe ser claro e instructivo, utilizando gráficos animados para resaltar características, complementado por una generación de voz en off profesional que simplifique ideas complejas, perfecto para vídeos de incorporación de clientes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de incorporación conciso de 30 segundos que muestre los valores fundamentales de la empresa a candidatos potenciales o nuevos empleados. Utiliza plantillas y escenas dinámicas para crear una narrativa visual inspiradora e impactante, respaldada por música motivacional e imágenes convincentes que encarnen nuestra cultura empresarial positiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de incorporación personalizado de 40 segundos para nuevos empleados individuales, dirigiéndote directamente a ellos y describiendo su primer día o semana. La estética debe ser limpia, moderna y personal, asegurando accesibilidad con subtítulos/captions generados automáticamente que mejoren la comprensión de información crucial para los nuevos empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Incorporación

Optimiza la incorporación de empleados o clientes con vídeos atractivos y personalizados creados sin esfuerzo usando nuestra plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla o Guion
Inicia tu proyecto de vídeo de incorporación eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales o utiliza guiones generados automáticamente por IA para una creación de contenido rápida.
2
Step 2
Personaliza Tus Visuales
Personaliza tu vídeo añadiendo avatares de IA, elementos de marca personalizados y gráficos ricos para lograr una personalización completa al estilo único de tu empresa.
3
Step 3
Genera Audio y Texto Atractivos
Mejora la claridad con generación precisa de voz en off y subtítulos/captions generados automáticamente para asegurar que tu mensaje sea accesible e impactante.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo de incorporación exportándolo en el formato de aspecto deseado, luego compártelo sin problemas en varias plataformas para llegar efectivamente a nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidamente Contenido de Incorporación Atractivo

Genera rápidamente microvídeos atractivos y clips de bienvenida para introducir la cultura de la empresa y los valores fundamentales a nuevos empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación efectivos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de incorporación efectivos aprovechando avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Nuestra plataforma te permite generar contenido atractivo rápidamente, incluso sin habilidades previas de edición de vídeo, convirtiéndola en una herramienta ideal para crear vídeos de incorporación en cualquier organización.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos de incorporación para nuevos empleados?

¡Absolutamente! HeyGen te permite crear vídeos de incorporación personalizados que resuenen con tus nuevos empleados y fomenten una cultura empresarial positiva. Utiliza controles de marca y plantillas personalizables para adaptar cada vídeo, dejando una impresión duradera.

¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma impulsada por IA para vídeos de incorporación impactantes?

La plataforma impulsada por IA de HeyGen ofrece características robustas como avatares de IA, generación de texto a vídeo y capacidades de voz en off, asegurando que crees vídeos impactantes de manera eficiente. Estas herramientas ayudan a optimizar tu proceso de incorporación, llevando a una mejor participación y retención a largo plazo de tus nuevos empleados.

¿HeyGen ofrece opciones de personalización completa para vídeos de incorporación de empleados?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización completa para alinear perfectamente tus vídeos de incorporación de empleados con tu marca. Con varias plantillas de vídeo, controles de marca y una rica biblioteca de medios, tienes herramientas de vídeo ilimitadas para crear contenido único y profesional.

