crea vídeos de política de hardware de TI Rápido y Fácil

Ofrece formación clara sobre políticas de TI utilizando plantillas de vídeo atractivas para asegurar el cumplimiento y la comprensión en todo tu equipo.

572/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos para todo el personal, detallando la Política de Uso Aceptable de la empresa específicamente en lo que respecta a los dispositivos BYOD y el uso de hardware de TI. El estilo visual debe ser moderno y limpio, empleando texto claro en pantalla y gráficos relevantes para ilustrar prácticas aceptables e inaceptables, apoyado por una voz en off autoritaria pero accesible. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente los documentos de políticas en un formato de vídeo pulido y comprensible, asegurando una cobertura completa de las pautas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo recordatorio de 30 segundos para el personal que maneja datos sensibles, enfatizando las Directrices de Protección de Datos en el contexto de la gestión de hardware para mantener un estricto cumplimiento. Este vídeo necesita un estilo visual nítido y directo utilizando iconos de seguridad y transiciones rápidas, acompañado de una voz en off de IA concisa y urgente que subraye la importancia de la adherencia. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una articulación consistente y clara de los protocolos críticos de seguridad de datos, reforzando el compromiso de la empresa con el cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de formación de 50 segundos diseñado para empleados existentes para refrescar su conocimiento sobre la formación y procedimientos actualizados de la política de TI de la empresa. La presentación visual debe ser dinámica e informativa, utilizando plantillas de vídeo atractivas con texto animado y cambios de escena para resaltar las actualizaciones clave, acompañado de un tono de audio profesional y tranquilizador. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo visualmente atractivo y fácil de digerir, haciendo que las actualizaciones de políticas sean menos intimidantes y más memorables para tu equipo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Política de Hardware de TI

Produce rápidamente vídeos de política de hardware de TI profesionales y atractivos para mejorar el cumplimiento y la formación, asegurando que tu equipo entienda las pautas cruciales.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo atractivas diseñadas para agilizar tu proceso de creación de políticas de TI.
2
Step 2
Añade Elementos de IA Atractivos
Da vida a tus vídeos de políticas con avatares de IA personalizables para articular claramente pautas complejas.
3
Step 3
Personaliza tu Contenido
Adapta tus vídeos de política de hardware de TI aplicando tus controles de marca, como logotipos y colores, para reforzar mensajes clave.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Exporta fácilmente tu vídeo terminado para la formación en políticas de TI, con opciones para subtítulos/captions para asegurar la accesibilidad en todo tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica las Directrices Complejas de TI

.

Transforma los detalles intrincados de la política de hardware de TI en formatos de vídeo claros y digeribles utilizando visuales atractivos y explicaciones impulsadas por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de política de hardware de TI?

HeyGen te permite crear vídeos atractivos de política de hardware de TI utilizando una variedad de plantillas de vídeo atractivas y escenas de vídeo personalizables. Esta plataforma transforma la creación de políticas de TI complejas en contenido claro y profesional sin esfuerzo.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la formación en políticas de TI?

HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados y voces en off de IA para ofrecer contenido de formación en políticas de TI impactante. Esto asegura una presentación consistente y profesional, vital para el cumplimiento y la comprensión de los empleados en todos los vídeos de políticas.

¿Puedo personalizar los elementos visuales de mis vídeos de Política de Hardware de TI?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de Política de Hardware de TI a través de escenas de vídeo personalizables y controles de marca robustos. Puedes incorporar el logo y los colores de tu empresa para mantener una identidad de marca consistente.

¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües de Política de Uso Aceptable?

Sí, HeyGen facilita la creación de vídeos de políticas multilingües, incluyendo la Política de Uso Aceptable y las Directrices de Protección de Datos, utilizando capacidades de texto a vídeo desde guiones y voces en off de IA. Esto te permite llegar a una fuerza laboral diversa de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo