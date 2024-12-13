Crea Vídeos de Capacitación IRB Fácilmente con IA

Optimiza tu capacitación IRB y explica procesos complejos de manera eficiente utilizando el texto a vídeo de HeyGen desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un tutorial de 60 segundos para investigadores y administradores que naveguen por las funcionalidades específicas de un "sistema myIRB". Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y paso a paso, incorporando elementos de captura de pantalla para guiar a los usuarios a través de los "tutoriales del sistema E-IRB". Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar una narración precisa y clara que explique cada paso, apoyada además por subtítulos prominentes para mejorar la comprensión y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo convincente de 30 segundos dirigido a investigadores experimentados, centrado en el aspecto crítico del "Consentimiento Informado" dentro de la "Investigación con Sujetos Humanos". Emplea un estilo visual empático y basado en escenarios, utilizando plantillas y escenas relevantes de la biblioteca de HeyGen para ilustrar aplicaciones del mundo real. El audio debe presentar un tono calmado y tranquilizador, complementado por el soporte de la biblioteca de medios/stock para imágenes impactantes, simplificando efectivamente este principio ético a menudo complejo a través de "vídeos impulsados por IA".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 45 segundos para administradores de IRB y coordinadores de capacitación, demostrando cómo "Optimizar los Procesos de Capacitación IRB" utilizando herramientas avanzadas de IA. El enfoque visual debe ser dinámico e ilustrativo, mostrando avatares de IA personalizables en diversos entornos relevantes para el "proceso IRB". Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para generar contenido eficiente y atractivo que destaque la facilidad de actualizar y difundir información vital a través de las instituciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Capacitación IRB

Produce rápidamente vídeos de capacitación IRB profesionales y atractivos con tecnología impulsada por IA, asegurando claridad y consistencia para todas las directrices de investigación con sujetos humanos.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar de IA
Comienza elaborando tu contenido de capacitación, luego elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para ser tu presentador en tus Vídeos de Capacitación IRB.
2
Step 2
Añade Voces en Off Profesionales y Branding
Genera voces en off de alta calidad en múltiples idiomas utilizando nuestro Actor de Voz de IA. Personaliza aún más tu vídeo con controles de marca como logotipos y colores.
3
Step 3
Mejora con Medios y Accesibilidad
Integra visuales relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar procesos complejos de IRB o tutoriales del sistema E-IRB. Añade subtítulos y captions para mejorar la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Optimiza tu Capacitación
Finaliza tus vídeos impulsados por IA seleccionando la relación de aspecto y el formato de exportación deseados, listos para optimizar tus iniciativas de capacitación IRB.

Casos de Uso

Mejora el Compromiso y la Retención en la Capacitación

Aprovecha la IA para crear vídeos de capacitación IRB dinámicos e interactivos que mejoran significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de capacitación IRB de manera eficiente?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de capacitación IRB utilizando Avatares de IA y su Generador de Texto a Vídeo. Esta capacidad permite transformar guiones complejos en contenido visual atractivo, optimizando significativamente tu flujo de trabajo de producción.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la claridad de los Vídeos de Capacitación IRB?

HeyGen aprovecha avanzados Avatares de IA y un Actor de Voz de IA para ofrecer explicaciones cristalinas sobre temas sensibles como la Investigación con Sujetos Humanos y el Consentimiento Informado. Nuestra plataforma asegura voces en off de alta calidad que transmiten con precisión información crítica en tus Vídeos de Capacitación IRB.

¿Puede HeyGen ayudar a desarrollar tutoriales del sistema E-IRB de manera efectiva?

Absolutamente. HeyGen es ideal para generar tutoriales detallados del sistema E-IRB convirtiendo tus instrucciones textuales en guías visuales. Puedes personalizar avatares y usar controles de marca para representar con precisión tu proceso IRB específico o sistema myIRB, haciendo la capacitación más efectiva.

¿HeyGen admite múltiples idiomas para la capacitación global de la Junta de Revisión Institucional?

Sí, HeyGen ofrece soporte integral para múltiples idiomas, permitiéndote entregar tu contenido de la Junta de Revisión Institucional a una audiencia global. Esto asegura que tus Vídeos de Capacitación IRB sean accesibles y comprendidos por investigadores y personal en todo el mundo, fomentando el cumplimiento y la comprensión.

