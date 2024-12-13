Crea fácilmente vídeos de anuncio de salida a bolsa con IA
Desarrolla un vídeo interno de anuncio de salida a bolsa de 45 segundos utilizando el Creador de Vídeos de Anuncio de Salida a Bolsa de HeyGen, destinado a energizar a los empleados y socios de la empresa. El estilo visual debe ser celebratorio, mostrando la cultura de la empresa y el crecimiento futuro, acompañado de música de fondo inspiradora. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para presentaciones consistentes y con marca.
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos para la gira de presentación de la salida a bolsa dirigido a inversores institucionales, centrado en el rendimiento financiero y la estrategia de crecimiento. La presentación visual debe ser autoritaria y limpia, con visualizaciones de datos claras, apoyada por una voz en off persuasiva y profesional generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para redes sociales dirigido al público en general, anunciando la oferta pública de tu empresa. El estilo visual y de audio debe ser enérgico y visualmente atractivo, incorporando gráficos en movimiento y música animada. Este vídeo debe resaltar lo fácil que es simplificar la producción utilizando las plantillas de vídeo impulsadas por IA de HeyGen.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de anuncio de salida a bolsa atractivos?
HeyGen proporciona una plataforma intuitiva para crear vídeos de anuncio de salida a bolsa impactantes, permitiendo a las empresas involucrar a los inversores de manera efectiva. Utiliza plantillas de vídeo impulsadas por IA y elementos personalizables para contar tu historia de manera creativa.
¿Pueden las plantillas de vídeo impulsadas por IA y los avatares de IA de HeyGen simplificar la producción de vídeos para la gira de presentación de la salida a bolsa?
Absolutamente. Las plantillas de vídeo impulsadas por IA de HeyGen, combinadas con avatares de IA realistas, simplifican significativamente la producción de vídeos de alta calidad para la gira de presentación de la salida a bolsa. Esto permite la creación eficiente de presentaciones atractivas para inversores.
¿Qué controles de marca están disponibles para vídeos de anuncio corporativo personalizados utilizando HeyGen?
HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiendo a los usuarios personalizar completamente los vídeos de anuncio corporativo con el logo, colores y fuentes de su marca. Esto asegura que cada vídeo personalizado mantenga una identidad de marca consistente y profesional.
¿Cómo convierte HeyGen texto de un guión en un vídeo profesional con generación de voz en off?
HeyGen sobresale en transformar un guión en un vídeo pulido utilizando su función de texto a vídeo. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen genera una voz en off profesional y visuales sincronizados para producir contenido atractivo sin esfuerzo.