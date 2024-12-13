1

Step 1

Crea tu Guion y Selecciona un Avatar

Comienza escribiendo un guion claro y conciso que describa cada paso de la funcionalidad de tu software de inventario. Luego, aprovecha los **avatares de AI** y la funcionalidad de texto a video para dar vida a tu guion, eligiendo un presentador que mejor se adapte al tono de tu marca para tus videos de formación.