Crea Vídeos de Resumen de Prácticas Fácilmente y Atrae Talento

Produce vídeos de resumen de prácticas atractivos para campañas de reclutamiento y uso interno con las plantillas y escenas profesionales de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un atractivo vídeo de 45 segundos de 'resúmenes destacados' para los seguidores de redes sociales de la empresa y equipos de reclutamiento, ilustrando el éxito colectivo de tu cohorte de becarios. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para construir una narrativa dinámica, mejorada con música vibrante y subtítulos nítidos para asegurar el máximo compromiso de la audiencia y fácil consumo en varias plataformas sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un impactante vídeo de 30 segundos 'sizzle reel' para reclutadores ocupados y audiencias de LinkedIn, destacando los proyectos y logros más impactantes de tus becarios. Incorpora visuales rápidos de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, junto con texto a vídeo conciso de superposiciones de guion para puntos clave, todo ambientado con una banda sonora enérgica, creando un inspirador 'resumen destacado de becarios' que deja una impresión duradera.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos '¿Por qué hacer prácticas aquí?' para futuros becarios y estudiantes que exploran trayectorias profesionales, enfocándose en el entorno de aprendizaje único y oportunidades de crecimiento. Emplea la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas, utilizando visuales claros y una generación de voz en off reflexiva para compartir genuinas 'ideas de vídeos de prácticas' y testimonios en un estilo reflexivo y atractivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Resumen de Prácticas

Transforma fácilmente tus experiencias de prácticas en resúmenes destacados atractivos con plantillas personalizables y potentes herramientas de AI, perfectos para reclutamiento y redes sociales.

Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu viaje de creación eligiendo entre una gama de opciones de "plantillas de vídeos de resumen de prácticas" profesionales. Nuestras intuitivas "Plantillas y escenas" proporcionan un punto de partida perfecto para estructurar rápidamente tu narrativa.
Step 2
Sube y Personaliza Medios
Fácilmente "sube fotos y vídeos" de tu experiencia de prácticas a tu proyecto. Utiliza nuestra extensa "biblioteca de medios/soporte de stock" para personalizar tu vídeo con visuales relevantes y asegurar que cada momento brille.
Step 3
Mejora con Voces en Off
Eleva tu historia con narración profesional. Utiliza nuestra avanzada función de "generación de voces en off" para crear "voces en off" atractivas que guíen a tu audiencia a través de los aspectos destacados de las prácticas.
Step 4
Refina y Comparte
Una vez que tu vídeo de resumen esté perfecto, usa nuestras herramientas de "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizarlo para cualquier plataforma. Comparte tu creación pulida a través de "redes sociales" para maximizar el alcance y el compromiso.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Potencia Campañas de Reclutamiento con Vídeo AI

Aprovecha el vídeo AI para producir vídeos de resumen de prácticas de calidad profesional que sirvan como contenido de alto rendimiento para campañas de reclutamiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de resumen de prácticas atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de resumen de prácticas cautivadores transformando guiones en visuales dinámicos. Utiliza nuestras plantillas impulsadas por AI y biblioteca de medios para ensamblar rápidamente resúmenes destacados que muestren las experiencias y logros de tus becarios. Esto hace que compartir tu "vídeo de resumen del año" sea fácil e impactante.

¿Qué plantillas personalizables están disponibles para resúmenes destacados de prácticas?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas personalizables específicamente diseñadas para resúmenes destacados de prácticas y campañas de reclutamiento. Estas plantillas de vídeo son fáciles de usar, permitiéndote producir vídeos de calidad profesional con un editor de arrastrar y soltar. Puedes adaptarlas rápidamente para ajustarse a tus ideas únicas de vídeos de prácticas y branding.

¿Puedo añadir fácilmente música, texto y voces en off a mis vídeos de prácticas usando HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona herramientas intuitivas para añadir fácilmente música, animaciones de texto dinámicas y voces en off profesionales a tus vídeos de resumen de prácticas. Puedes enriquecer tu "Resumen/Reseña de Prácticas" con elementos de audio y visuales atractivos para involucrar a tu audiencia. Nuestra plataforma hace que la personalización sea sencilla, permitiendo que tu mensaje resuene poderosamente.

¿HeyGen proporciona herramientas de AI para mejorar vídeos de reclutamiento de calidad profesional?

Absolutamente. HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de AI, incluyendo avatares de AI realistas y capacidades de texto a vídeo, para elevar tus campañas de reclutamiento. Puedes crear vídeos atractivos de "¿Por qué hacer prácticas aquí?" o contenido de "Un Día en la Vida" con un acabado profesional, perfecto para atraer a los mejores talentos. Estas características aseguran que tus vídeos destaquen y transmitan efectivamente la cultura de tu empresa.

