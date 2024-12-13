Crea Vídeos de Colaboración Internacional para Alcance Global

Conéctate con audiencias globales y vídeos de YouTube a nivel mundial sin esfuerzo a través de la potente generación de locuciones de HeyGen.

367/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo inspirador de 60 segundos dirigido a profesionales del marketing y educadores, mostrando cómo alcanzar audiencias globales a través de vídeos atractivos en YouTube a nivel mundial. Adopta un estilo visual cinematográfico con imágenes culturales diversas, complementado con subtítulos traducidos para transmitir mensajes en múltiples idiomas, utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para una localización de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos para equipos remotos y organizaciones internacionales, ilustrando la colaboración eficiente a través de diferentes geografías. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con un tono calmado y profesional y texto claro en pantalla para transmitir mensajes clave, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente una presentación pulida.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a marcas que gestionan un canal global, demostrando el poder de crear contenido localizado para varios canales locales. Emplea un estilo visual atractivo que muestre visuales regionales variados y locuciones localizadas para conectar con diferentes audiencias, aprovechando la generación de locuciones de HeyGen y el soporte de la Biblioteca de medios/stock para contenido rico y específico de la región.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Colaboración Internacional

Produce sin esfuerzo contenido de vídeo de alta calidad con colaboradores de todo el mundo, asegurando que tu mensaje resuene con audiencias diversas y globales.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando el guion de tu vídeo, considerando la narrativa colaborativa y la audiencia global. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tu contenido escrito en escenas de vídeo iniciales.
2
Step 2
Elige Tus Avatares y Voces
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar a tus colaboradores globales. Asigna fácilmente voces para diferentes idiomas utilizando nuestras opciones integradas de locución, asegurando que tu mensaje resuene en diversas geografías.
3
Step 3
Añade Subtítulos Multilingües
Mejora la accesibilidad y el compromiso de tus audiencias globales generando y personalizando automáticamente Subtítulos/captions en múltiples idiomas. Esto asegura que tu historia colaborativa llegue efectivamente a cada espectador, independientemente de su lengua materna.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Colaborativo
Finaliza tu vídeo de colaboración internacional revisando todos los elementos. Luego, exporta sin esfuerzo tu vídeo en varios formatos y redimensionamientos de relación de aspecto, listo para compartir en diferentes plataformas como vídeos de YouTube a nivel mundial.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Lanza Campañas Globales para Iniciativas Colaborativas

.

Crea rápidamente anuncios de vídeo impactantes para promover efectivamente proyectos colaborativos internacionales a diversas audiencias globales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen facilitar la colaboración de vídeo internacional para equipos?

HeyGen agiliza la colaboración de vídeo internacional permitiendo a los equipos crear contenido dinámico a partir de guiones utilizando avatares de AI. Nuestra plataforma simplifica el proceso creativo, permitiendo una producción y revisión eficientes de vídeos adaptados para audiencias globales.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de YouTube a nivel mundial en varios idiomas?

HeyGen empodera a los creadores para producir vídeos de YouTube a nivel mundial ofreciendo capacidades avanzadas de texto a vídeo y generación de locuciones en múltiples idiomas. Esto te permite adaptar fácilmente el contenido para diferentes geografías y alcanzar una audiencia global más amplia con mensajes localizados.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a producir contenido de vídeo para diferentes geografías y canales locales?

Sí, HeyGen está diseñado para ayudar a las organizaciones a producir contenido de vídeo dirigido a diferentes geografías y canales locales. Con características como locuciones multilingües y subtítulos, HeyGen facilita la personalización de tu narrativa y el compromiso efectivo con diversas audiencias globales.

¿Cómo apoya HeyGen la coherencia de marca en proyectos de vídeo globales?

HeyGen apoya la coherencia de marca en todos los proyectos de vídeo globales a través de sus plantillas personalizables y controles de marca. Puedes mantener una identidad de marca unificada para tus vídeos de colaboración internacional, asegurando una salida profesional de alta calidad para cada mercado.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo