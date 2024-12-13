Crea Videos de Boletines Internos para Empleados Comprometidos
Mejora el compromiso de los empleados y simplifica las comunicaciones internas. Genera boletines de video atractivos utilizando la creación de video impulsada por IA para actualizaciones impactantes de la empresa.
Para los nuevos empleados, imagina un video de comunicaciones internas de 45 segundos que los introduzca cálidamente a la cultura de la empresa y a la información esencial de incorporación. Este video acogedor e informativo debe emplear un estilo visual limpio y una voz clara, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para proporcionar una guía consistente y amigable durante su viaje inicial.
¿Qué pasaría si pudieras destacar un logro reciente del departamento en un dinámico video de boletín interno de 30 segundos, compartido en toda la empresa? Crea esta pieza atractiva con visuales que resalten a los miembros del equipo y los proyectos, y aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una presentación pulida y profesional desde el principio.
Aumenta la productividad de los empleados desarrollando un boletín de video de 45 segundos lleno de consejos rápidos y mejores prácticas. Dirigido a colegas que buscan mejorar sus habilidades, este video moderno de estilo tutorial debe presentar cortes rápidos y fuertes ayudas visuales, utilizando los subtítulos de HeyGen para garantizar accesibilidad universal y una entrega de información clara como el cristal.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación Interna con Videos de IA.
Entrega módulos de formación atractivos y actualizaciones de la empresa directamente a través de boletines de video, aumentando la retención de empleados y el desarrollo de habilidades.
Expande el Aprendizaje y Desarrollo Interno.
Produce rápidamente cursos internos diversos y contenido educativo, haciendo que el conocimiento sea accesible para todos los empleados a través de boletines de video.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar el compromiso en los videos de boletines internos?
HeyGen te permite crear boletines de video atractivos utilizando Avatares de IA y escenas de video personalizables. Este enfoque impulsado por IA transforma las actualizaciones rutinarias de la empresa en contenido dinámico, aumentando significativamente el compromiso de los empleados dentro de las comunicaciones internas.
¿Cuál es el método más sencillo para crear videos de boletines internos usando HeyGen?
HeyGen simplifica la creación de videos de boletines internos con su funcionalidad de texto a video desde guion. Puedes generar rápidamente boletines de video profesionales, agilizando tu proceso de comunicaciones internas y ahorrando tiempo valioso.
¿HeyGen admite la adición de subtítulos y opciones de idiomas diversos para los boletines de video?
Sí, HeyGen ofrece un sólido soporte para subtítulos y captions, incluyendo un Generador de Subtítulos de IA, para asegurar la accesibilidad. Además, puedes utilizar voces en off multilingües para llegar efectivamente a una fuerza laboral global con tus comunicaciones internas.
¿Cómo ayuda HeyGen a asegurar la consistencia de marca para las comunicaciones de video internas?
HeyGen ofrece potentes controles de marca, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa en todos tus boletines de video. Puedes seleccionar entre varias Plantillas de Video y personalizar escenas para mantener una apariencia consistente y profesional en todas tus comunicaciones internas.