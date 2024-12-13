Crea Vídeos de Lanzamiento Interno: Aumenta el Compromiso del Equipo

Optimiza tus vídeos de comunicación interna y de lanzamiento de productos con calidad de producción profesional utilizando los avatares de AI de HeyGen.

409/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto de 60 segundos específicamente para los equipos de ingeniería y soporte al cliente, detallando claramente nuevas funcionalidades y pasos de solución de problemas a través de una combinación de grabaciones de pantalla precisas y explicaciones de expertos entregadas por un avatar de AI. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para un presentador profesional y coherente, haciendo que la información compleja sea digerible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para generar entusiasmo entre todos los empleados sobre el próximo lanzamiento de un producto, utilizando visuales dinámicos tipo teaser con música de fondo motivadora y texto en pantalla convincente. Transforma tu guion en una narrativa visual atractiva sin esfuerzo con la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicación interna de 15 segundos dirigido a líderes y jefes de departamento, proporcionando una actualización concisa y directa sobre el progreso del lanzamiento o un paso crucial siguiente, con gráficos prominentes en pantalla y un claro llamado a la acción. Utiliza las extensas plantillas y escenas de HeyGen para crear rápidamente un mensaje pulido e impactante.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Lanzamiento Interno

Crea vídeos de lanzamiento interno atractivos para mantener a tu equipo informado y comprometido, asegurando lanzamientos de productos fluidos y comunicación clara.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tus mensajes clave y preparando un guion de vídeo completo. Usa la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu contenido escrito en una narrativa visual dinámica para tu lanzamiento.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Voz
Da vida a tu guion con visuales atractivos y una presentación envolvente. Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" para representar tu mensaje y asegúrate de que tu vídeo de lanzamiento interno capte la atención.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Eleva tu vídeo a "calidad de producción profesional" aplicando una marca coherente. Usa los "Controles de marca (logo, colores)" de HeyGen para integrar la identidad visual de tu empresa, asegurando un aspecto pulido y cohesivo.
4
Step 4
Exporta para Distribución Interna
Finaliza tus "Vídeos de Comunicación Interna" optimizándolos para varias plataformas. Aprovecha las características de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para asegurar que tu vídeo se vea genial dondequiera que tu equipo lo vea.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Motiva a los Equipos Internos

.

Produce vídeos atractivos e inspiradores para generar entusiasmo y alineación en torno a tus lanzamientos de productos internos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de lanzamiento de productos impactantes y comunicaciones internas?

HeyGen empodera a los equipos para producir vídeos de lanzamiento de productos y vídeos de comunicación interna de manera eficiente. Utiliza avatares de AI y capacidades de texto a vídeo para crear metraje atractivo y narrativas estratégicas, asegurando que tus características y beneficios clave se comuniquen claramente.

¿Qué papel juega HeyGen en la generación de contenido de vídeo diverso para estrategias efectivas de marketing en vídeo?

HeyGen es una herramienta poderosa para el marketing en vídeo, permitiendo la creación rápida de varios tipos de contenido de vídeo, incluyendo vídeos cortos y vídeos explicativos animados. Aprovecha las plantillas y controles de marca de HeyGen para mantener una marca coherente en todas tus campañas.

¿HeyGen apoya el mantenimiento de la calidad de producción profesional y la coherencia de marca en todos los vídeos corporativos?

Absolutamente. HeyGen asegura calidad de producción profesional a través de sus avanzados avatares de AI y robustas capacidades de edición. Puedes mantener una marca coherente integrando el logo y los colores de tu empresa, haciendo de cada vídeo corporativo un verdadero vídeo de marca.

¿Es HeyGen una solución efectiva para crear vídeos de formación atractivos y demostraciones de productos para empleados o clientes?

Sí, HeyGen sobresale en la creación de vídeos de formación atractivos y vídeos de demostración de productos sin requerir habilidades técnicas extensas. Su plataforma intuitiva te permite convertir guiones de vídeo en vídeos de alta calidad, simplificando el proceso de creación de vídeos de formación para trabajadores y mostrando características clave.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo