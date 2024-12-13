Crear Vídeos de Formación para Comunicaciones Internas

Aumenta el compromiso y la retención de información transformando guiones en vídeos atractivos utilizando avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos sobre la cultura de la empresa dirigido a todos los empleados, centrado en los logros recientes para aumentar el compromiso de los empleados. El estilo visual y de audio debe ser optimista y enérgico, incorporando metraje vibrante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, mejorado por una generación de voz en off profesional para narrar historias de éxito.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación de 90 segundos para equipos de departamentos específicos, detallando nuevas mejores prácticas para mejorar la retención de información. El vídeo requiere un estilo visual instructivo y conciso, incorporando ejemplos en pantalla y subtítulos claros generados por HeyGen, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una experiencia de aprendizaje consistente y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 75 segundos explicando una nueva estrategia de la empresa, dirigido tanto a la dirección como a todos los empleados. El tono debe ser autoritario pero accesible, con un estilo de audio conversacional. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para una entrega fluida y asegura una visualización óptima en varias plataformas aprovechando el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación para Comunicaciones Internas

Desarrolla contenido de formación atractivo y efectivo para tus empleados de manera rápida y eficiente, asegurando una clara retención de información y una sólida estrategia de vídeo de comunicación interna.

1
Step 1
Selecciona Tu Estrategia de Vídeo
Comienza definiendo tu estrategia de vídeo de comunicación interna. Elige entre una variedad de plantillas y escenas profesionales diseñadas para simplificar tu proceso creativo y asegurar la consistencia de la marca en tus vídeos de formación.
2
Step 2
Crea Contenido con AI
Introduce tu guion de formación y observa cómo nuestra potente función de texto a vídeo transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo, ahorrando tiempo en grabación y edición.
3
Step 3
Optimiza para Claridad y Alcance
Mejora la claridad y mejora la retención de información para todos los empleados añadiendo fácilmente subtítulos precisos. Esto asegura que tu mensaje sea accesible y comprendido a través de diversos estilos de aprendizaje.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Formación
Finaliza tus vídeos de formación utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para prepararlos para varias plataformas internas. Distribuye tu contenido pulido de manera efectiva a tus equipos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Rápidamente Comunicaciones Internas Dinámicas

Produce rápidamente vídeos de comunicación interna atractivos, como anuncios o clips de formación cortos, en minutos con AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar tus vídeos de comunicaciones internas?

HeyGen te permite crear vídeos de comunicaciones internas atractivos de manera eficiente, transformando texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI y plantillas personalizables. Este enfoque ayuda a integrar el vídeo sin problemas en tu estrategia de comunicación interna, fomentando una comunicación más efectiva.

¿Puede HeyGen simplificar el proceso de creación de vídeos de formación para la incorporación de empleados?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos de formación y contenido de incorporación de empleados al permitirte generar tutoriales en vídeo profesionales con avatares de AI a partir de texto o documentos. Esto asegura un mensaje consistente y mejora la retención de información para nuevos empleados y el desarrollo de habilidades.

¿Qué papel juega HeyGen en mejorar el compromiso de los empleados y la cultura de la empresa a través del vídeo?

HeyGen permite la creación de vídeos personalizados y atractivos sobre la cultura de la empresa y actualizaciones de liderazgo, permitiendo una narración auténtica incluso sin un estudio. Al aprovechar avatares de AI personalizados y herramientas creativas, HeyGen te ayuda a producir vídeos memorables que fomentan un mayor compromiso de los empleados.

¿Cómo mejora la herramienta de vídeo AI de HeyGen la retención de información en las comunicaciones internas?

La herramienta de vídeo AI de HeyGen mejora la retención de información transformando texto complejo en presentaciones de vídeo dinámicas y visualmente ricas con avatares de AI y subtítulos. Con características como la traducción con un solo clic, apoya diferentes estilos de aprendizaje y comunicación asincrónica, haciendo que la información crítica sea más accesible y memorable para los empleados a nivel mundial.

