Crea Vídeos de Comunicación Interna que Involucren a tu Equipo
Aumenta el compromiso de los empleados y entrega actualizaciones de calidad profesional rápidamente usando avatares de AI para vídeos internos pulidos y consistentes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de actualización de liderazgo de 45 segundos para entregar información crítica a todos los empleados sobre una reciente iniciativa de la empresa. La presentación visual debe ser limpia y autoritaria con gráficos profesionales, apoyada por una voz en off clara y confiada. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu mensaje preparado en un vídeo pulido de calidad profesional, asegurando una comunicación clara en toda la organización.
Produce un vídeo de formación conciso de 30 segundos para un departamento específico, demostrando una nueva función de software para facilitar la comunicación asincrónica. Visualmente, el vídeo debe ser un tutorial claro y paso a paso con texto destacado en pantalla, acompañado de una voz en off precisa e informativa. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que los vídeos cortos sean efectivos para el aprendizaje remoto.
Diseña un inspirador vídeo de reconocimiento de empleados de 60 segundos que celebre la colaboración excepcional del equipo en un proyecto reciente, compartido con toda la empresa. El estilo visual debe ser dinámico y celebratorio, incorporando tomas espontáneas de los miembros del equipo y hitos del proyecto, respaldado por una banda sonora motivadora. Mejora la narrativa visual utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para complementar el metraje interno y resaltar logros clave.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación Interna con AI.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación atractivos que aumenten la participación de los empleados y mejoren la retención de conocimientos para un mejor desarrollo de habilidades.
Escala la Incorporación y el Aprendizaje de Empleados.
Desarrolla numerosos cursos internos y vídeos de incorporación de manera eficiente para llegar a todos los empleados con contenido de aprendizaje consistente y de alta calidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de comunicación interna de calidad profesional?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de comunicación interna atractivos utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, asegurando una comunicación clara y una marca consistente. Puedes aprovechar plantillas y una biblioteca de medios para producir vídeos de calidad profesional para diversas necesidades.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para aumentar el compromiso de los empleados?
HeyGen mejora el compromiso de los empleados a través de características como avatares de AI personalizables, capacidades dinámicas de texto a vídeo y controles de marca para alinearse con la cultura de tu empresa. Añade fácilmente comentarios, reacciones y superposiciones de texto para hacer que tu narrativa interna sea más interactiva e impactante.
¿Puede HeyGen apoyar la creación rápida de varios tipos de vídeos internos?
Absolutamente, HeyGen es una plataforma de vídeo en línea eficiente diseñada para ayudarte a producir rápidamente diversos vídeos de comunicación interna, como vídeos de incorporación, vídeos de formación y actualizaciones de liderazgo. Sus robustas características de AI, incluyendo generación de voz en off y herramientas de subtítulos, agilizan el proceso para la comunicación asincrónica.
¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de la marca en los vídeos internos?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa y paletas de colores específicas en cada vídeo de comunicación interna. Esto asegura vídeos de calidad profesional que reflejan consistentemente la personalización de tu marca, construyendo una cultura empresarial más fuerte.