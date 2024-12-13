Crear Vídeos de Campaña Interna que Impulsen el Compromiso
Aumenta el compromiso de los empleados con vídeos de campaña interna profesionales. Usa el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear contenido atractivo rápidamente.
Elabora una actualización de liderazgo concisa de 60 segundos para todos los empleados, diseñada como un "vídeo corporativo" para anunciar los logros recientes de la empresa y las futuras direcciones estratégicas. Este vídeo de comunicación interna debe mantener un tono formal pero inspirador, utilizando Texto a vídeo desde guion para precisión y mostrando Subtítulos/captions profesionales para accesibilidad en toda la organización.
Crea un vídeo "destacado del empleado" de 30 segundos que celebre la contribución de un miembro del equipo, fomentando una mejor comunicación y reconocimiento en el equipo interno. La presentación visual debe ser auténtica y conversacional, utilizando diversas Plantillas y escenas, enriquecida con imágenes seleccionadas de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañada de un audio positivo, estilo entrevista.
Produce un segmento dinámico de 50 segundos "crear vídeos de campaña interna" que cuente una historia convincente sobre una nueva iniciativa de la empresa, con el objetivo de impulsar una adopción y comprensión más amplia en toda la organización. Esta pieza de "Narración" debe presentar un estilo visual moderno con música de fondo animada y aprovechar el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para una visualización óptima en varias plataformas internas, posiblemente protagonizada por un avatar de IA relatable para personificar la campaña.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora los Vídeos de Formación Interna.
Aumenta el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos para programas de formación interna y actualizaciones de cumplimiento con vídeo impulsado por IA.
Crea Anuncios Internos Atractivos.
Inspira e informa a los empleados con actualizaciones de liderazgo atractivas, vídeos de cultura empresarial y anuncios internos importantes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicación interna?
HeyGen permite a las organizaciones producir eficientemente vídeos de comunicación interna de alta calidad utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, perfectos para videos de compromiso de empleados y cultura empresarial.
¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para vídeos corporativos?
HeyGen simplifica la creación de vídeos, permitiéndote generar rápidamente vídeos corporativos profesionales, actualizaciones de liderazgo y vídeos de anuncios sin necesidad de un estudio de grabación y edición tradicional.
¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de formación efectivos para empleados?
Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas robustas para crear vídeos de formación atractivos, completos con plantillas personalizables, generación de voz en off y subtítulos automáticos para un aprendizaje integral.
¿Cómo puedo mantener la consistencia de la marca con HeyGen para mis vídeos de bienvenida de incorporación?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca en tus vídeos de bienvenida de incorporación y destacados de empleados, asegurando que cada mensaje se alinee con la identidad de tu empresa.