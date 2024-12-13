Crear Vídeos de Campaña Interna que Impulsen el Compromiso

Aumenta el compromiso de los empleados con vídeos de campaña interna profesionales. Usa el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear contenido atractivo rápidamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora una actualización de liderazgo concisa de 60 segundos para todos los empleados, diseñada como un "vídeo corporativo" para anunciar los logros recientes de la empresa y las futuras direcciones estratégicas. Este vídeo de comunicación interna debe mantener un tono formal pero inspirador, utilizando Texto a vídeo desde guion para precisión y mostrando Subtítulos/captions profesionales para accesibilidad en toda la organización.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo "destacado del empleado" de 30 segundos que celebre la contribución de un miembro del equipo, fomentando una mejor comunicación y reconocimiento en el equipo interno. La presentación visual debe ser auténtica y conversacional, utilizando diversas Plantillas y escenas, enriquecida con imágenes seleccionadas de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañada de un audio positivo, estilo entrevista.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un segmento dinámico de 50 segundos "crear vídeos de campaña interna" que cuente una historia convincente sobre una nueva iniciativa de la empresa, con el objetivo de impulsar una adopción y comprensión más amplia en toda la organización. Esta pieza de "Narración" debe presentar un estilo visual moderno con música de fondo animada y aprovechar el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para una visualización óptima en varias plataformas internas, posiblemente protagonizada por un avatar de IA relatable para personificar la campaña.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Campaña Interna

Involucra a tu equipo y amplifica tu mensaje con vídeos de campaña interna atractivos. Produce contenido de calidad profesional con facilidad y eficiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza elaborando tu mensaje o eligiendo entre varias plantillas para establecer rápidamente tus ideas de vídeo de comunicación interna. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar un vídeo directamente desde tu texto.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Voz
Selecciona un avatar de IA que mejor represente el tono y la marca de tu empresa. Combínalo con una opción de generación de voz en off adecuada para transmitir tu mensaje claramente en vídeos corporativos.
3
Step 3
Añade Marca y Visuales
Mejora tu vídeo aplicando los controles de Marca de tu empresa (logo, colores) e integrando visuales relevantes de la biblioteca de medios para reforzar tu mensaje de compromiso de empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Campaña
Finaliza tu vídeo de campaña interna añadiendo Subtítulos/captions para accesibilidad, luego expórtalo en la relación de aspecto deseada, listo para tus canales de comunicación interna de vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Incorporación y el Desarrollo de Habilidades

Acelera la incorporación y mejora de habilidades de los empleados creando fácilmente numerosos cursos internos y contenido educativo para tu equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de comunicación interna?

HeyGen permite a las organizaciones producir eficientemente vídeos de comunicación interna de alta calidad utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, perfectos para videos de compromiso de empleados y cultura empresarial.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para vídeos corporativos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos, permitiéndote generar rápidamente vídeos corporativos profesionales, actualizaciones de liderazgo y vídeos de anuncios sin necesidad de un estudio de grabación y edición tradicional.

¿Puede HeyGen ayudar a producir vídeos de formación efectivos para empleados?

Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas robustas para crear vídeos de formación atractivos, completos con plantillas personalizables, generación de voz en off y subtítulos automáticos para un aprendizaje integral.

¿Cómo puedo mantener la consistencia de la marca con HeyGen para mis vídeos de bienvenida de incorporación?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca en tus vídeos de bienvenida de incorporación y destacados de empleados, asegurando que cada mensaje se alinee con la identidad de tu empresa.

