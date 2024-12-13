Crea Vídeos de Formación de Marca Interna que Involucren a tu Equipo
Aumenta el compromiso con guías profesionales de incorporación de empleados y 'cómo hacer'. Crea fácilmente vídeos de formación de marca utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo 'cómo hacer' conciso de 45 segundos diseñado para el equipo de ventas, demostrando el uso adecuado de una nueva función de CRM. El estilo visual debe ser limpio y práctico, incorporando grabaciones de pantalla para guiar a los usuarios paso a paso, mientras se aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente instrucciones concisas y precisas para una formación de producto efectiva.
Crea un vibrante vídeo de formación de marca interna de 30 segundos específicamente para el equipo de marketing, describiendo las nuevas directrices de la marca. El vídeo necesita un estilo visual pulido y consistente, utilizando plantillas y escenas de vídeo de HeyGen para asegurar la adherencia a la estética de la marca, con una pista de fondo animada y una narración clara y concisa.
Diseña un anuncio interno urgente de 15 segundos para todos los empleados sobre una actualización de política, funcionando como un rápido vídeo de formación interna. La presentación visual debe ser directa y fácil de seguir, con subtítulos/captions prominentes para asegurar la accesibilidad para todos los espectadores, y un estilo de audio claro y autoritario que transmita la importancia del mensaje sin ambigüedades.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Aprovecha el vídeo de IA para mejorar significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos en los programas de formación interna.
Escala la Creación de Contenido de Formación.
Produce eficientemente un gran volumen de vídeos y cursos de formación interna para llegar rápidamente a todos los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación de alta calidad?
La plataforma de vídeo de IA de HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de formación profesional utilizando plantillas de vídeo personalizables, avatares de IA y guiones de texto a vídeo. Esto agiliza significativamente tu proceso de producción de vídeos y te ayuda a crear vídeos de formación de manera eficiente.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar la consistencia de marca en los vídeos de formación interna?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca e incluso avatares de IA personalizados en tus vídeos de formación de marca interna. También puedes actualizar fácilmente los vídeos según sea necesario para mantener la consistencia en todos los vídeos de incorporación de empleados.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos 'cómo hacer' completos con características de accesibilidad?
Sí, HeyGen ofrece herramientas poderosas para producir vídeos 'cómo hacer' detallados, incluyendo opciones para grabaciones de pantalla y anotaciones. También puedes añadir fácilmente subtítulos y aprovechar la Traducción con un Clic para una mayor accesibilidad y alcance.
¿Cómo apoya HeyGen el ciclo de vida y la implementación de vídeos de formación dentro de una organización?
HeyGen apoya el ciclo de vida completo de los vídeos de formación, desde la creación inicial hasta la implementación y el análisis. Nuestra plataforma permite la fácil actualización de contenido e integra sin problemas la compatibilidad con LMS, permitiéndote rastrear efectivamente las analíticas de vídeo.