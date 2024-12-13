Crea Vídeos de Anuncios Internos: Involucra a Tu Equipo al Instante
Asegura una comunicación clara y fomenta el compromiso de los empleados con facilidad. Transforma tus mensajes internos en vídeos dinámicos utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 30 segundos sobre la cultura de la empresa para celebrar al 'Empleado del Trimestre' en todos los departamentos. Este vídeo debe tener un estilo visual y de audio motivador, destacando sus logros con transiciones dinámicas. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza profesional e inspiradora.
Produce un vídeo de comunicación interna de 60 segundos para el departamento de ingeniería, proporcionando una actualización rápida sobre el lanzamiento del nuevo proyecto y los hitos clave. El vídeo debe tener un estilo visual informativo y dinámico, con un avatar de AI explicando conceptos complejos de manera clara. Saca el máximo provecho de los avatares de AI de HeyGen para un presentador consistente y atractivo.
Diseña un vídeo de actualizaciones corporativas de 50 segundos dirigido a fomentar la retención de información sobre los recientes cambios en los beneficios para todos los empleados. El estilo visual debe ser autoritario pero accesible, con visuales claros y una narración fácil de entender. Asegúrate de que los detalles críticos sean accesibles generando Subtítulos precisos usando HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta la Formación y el Compromiso de los Empleados.
Mejora los vídeos de formación interna y las actualizaciones corporativas con AI, aumentando el compromiso de los empleados y la retención de información.
Escala el Intercambio de Conocimientos Internos.
Crea y distribuye rápidamente vídeos esenciales de comunicación interna para la incorporación, actualizaciones de políticas y conocimiento del equipo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de anuncios internos?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de anuncios internos y actualizaciones corporativas atractivos utilizando un Generador de Vídeos AI, aumentando significativamente el compromiso de los empleados y la retención de información.
¿Qué características ofrece HeyGen para los vídeos de comunicación interna?
HeyGen proporciona características avanzadas como Avatares AI y Texto a vídeo desde guion, agilizando la creación de diversos vídeos de comunicación interna y ofreciendo varias plantillas de vídeo para comenzar rápidamente.
¿Puede HeyGen soportar la personalización de marca para vídeos corporativos?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas los logotipos y colores de tu empresa en todas tus actualizaciones corporativas y vídeos de cultura empresarial, manteniendo una imagen de marca consistente.
¿Por qué elegir HeyGen para crear contenido de compromiso de empleados?
HeyGen transforma el compromiso de los empleados con su plataforma fácil de usar, permitiendo la producción rápida de vídeos internos de alta calidad a través de Actores de Voz AI y eliminando la edición de vídeo compleja, fomentando un entorno de trabajo centrado en el vídeo.