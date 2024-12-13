Crear Vídeos de Flujo de Trabajo Interdepartamental

Mejora la eficiencia del equipo y simplifica los flujos de trabajo digitales complejos transformando guiones en vídeos atractivos con los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de flujo de trabajo de 45 segundos para integrar a nuevos empleados, específicamente gestores de proyectos, ilustrando un ciclo de vida típico de un proyecto desde su inicio hasta su finalización. Emplea un estilo visual amigable, informativo y alentador con audio limpio, presentando avatares de AI que guíen a los espectadores a través de cada paso del proceso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos diseñado para el equipo de marketing y creadores de contenido, mostrando cómo generar rápidamente actualizaciones de comunicación interdepartamental consistentes. El estilo visual debe ser moderno e inspirador con audio enérgico, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un elegante vídeo de formación de AI de 30 segundos para todos los empleados explicando las características esenciales de una nueva herramienta digital implementada. El vídeo debe tener un estilo visual y de audio conciso, instructivo y seguro, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer instrucciones claras como el cristal.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Flujo de Trabajo Interdepartamental

Simplifica la comunicación interna y mejora la eficiencia transformando flujos de trabajo complejos en vídeos atractivos y fáciles de entender con AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando los pasos específicos de tu flujo de trabajo interdepartamental. Usa la función de Texto a Vídeo desde guion para convertir sin problemas tus instrucciones detalladas en una narrativa de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Mejora la claridad y el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de AI. Estos avatares generados por AI pueden narrar tu flujo de trabajo, haciendo que la información compleja sea más accesible y consistente entre departamentos.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Refuerza la identidad de tu empresa aplicando controles de Marca como logotipos y colores corporativos directamente a tus vídeos. Esto asegura consistencia y un aspecto profesional en todas tus comunicaciones interdepartamentales.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tus vídeos de flujo de trabajo estén completos, utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para generarlos en el formato ideal para tus plataformas internas, asegurando una integración y compartición sin problemas entre departamentos.

Casos de Uso

Acelera la Producción de Vídeos de Flujo de Trabajo

Genera rápidamente vídeos de flujo de trabajo interdepartamental profesionales y claros utilizando AI, simplificando el proceso de creación de contenido.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejora HeyGen la comunicación interdepartamental a través de vídeos de flujo de trabajo?

HeyGen permite a los equipos crear vídeos de flujo de trabajo interdepartamental e internos de manera impactante y sencilla. Utilizando avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables, puedes difundir rápidamente información crucial entre departamentos, asegurando un mensaje claro y consistente.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para desarrollar Vídeos de Formación de AI?

HeyGen proporciona una plataforma robusta para generar Vídeos de Formación de AI de alta calidad y vídeos de integración completos sin necesidad de una producción extensa. Aprovecha herramientas impulsadas por AI como la conversión de texto a vídeo y guiones personalizables para producir contenido educativo atractivo de manera eficiente para tu equipo.

¿Puede HeyGen simplificar nuestro proceso de creación de vídeos con guiones personalizables?

Absolutamente, la plataforma de HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos permitiéndote transformar guiones o textos existentes en vídeos dinámicos sin esfuerzo. Con una amplia biblioteca de plantillas de vídeo y guiones personalizables, puedes generar rápidamente nuevos proyectos de creación de contenido.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos profesionales para varios flujos de trabajo digitales?

HeyGen acelera significativamente la creación de contenido, permitiéndote producir vídeos profesionales para cualquier flujo de trabajo digital en minutos. Nuestra interfaz intuitiva combinada con avatares generados por AI y capacidades de texto a vídeo simplifican todo el proceso de creación de vídeos desde el guion hasta la exportación final.

