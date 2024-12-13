Crea vídeos de formación en inspección sin esfuerzo con AI

Produce vídeos de inspección profesionales y conformes con OSHA con avatares de AI, asegurando un alto compromiso del espectador y una formación eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un curso de actualización crucial de 90 segundos dirigido al personal de mantenimiento existente o a los oficiales de seguridad, abordando específicamente las actualizaciones recientes de los vídeos de seguridad conformes con OSHA. Este vídeo requiere un estilo visual profesional y limpio con destacados de texto en pantalla prominentes, respaldado por una generación de voz en off autoritaria y precisa. Asegúrate de que toda la información crítica sea accesible a través de la función de Subtítulos/captions de HeyGen para una máxima educación en cumplimiento y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de demostración atractivo de 45 segundos dirigido a técnicos de campo e inspectores experimentados, mostrando la implementación correcta de una nueva herramienta de inspección de propiedades o un procedimiento revisado. La presentación visual debe adoptar un estilo de demostración claro y paso a paso, acompañado de una voz amigable e informativa. Utiliza las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock para ilustrar claramente los pasos complejos, aumentando el compromiso del espectador.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 75 segundos para equipos de aseguramiento de calidad y líderes de equipo en manufactura o construcción, detallando las mejores prácticas para el control de calidad en los procesos de inspección. Este vídeo debe exudar una sensación corporativa pulida con gráficos animados sofisticados para enfatizar los puntos clave, entregado por un avatar de AI profesional. Emplea la función de avatares de AI de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar un producto final de alto impacto y adaptable para varias plataformas.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Inspección

Elabora vídeos de formación en inspección profesionales y atractivos con la plataforma impulsada por AI de HeyGen, asegurando el cumplimiento y mejorando la comprensión del espectador.

Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion en el editor de texto a vídeo de HeyGen. Esto forma la base para tu contenido de formación dinámico, asegurando que se cubran todos los puntos clave de la inspección.
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para que actúen como tu presentador en pantalla. Un portavoz de AI profesional eleva el compromiso del espectador y transmite tu mensaje claramente.
Step 3
Añade Visuales y Marca
Integra imágenes o clips de vídeo relevantes de la biblioteca de medios y aplica el logotipo y los colores de tu marca utilizando los controles de marca. Esto asegura contenido de calidad profesional que se alinea con tu organización.
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Genera tu vídeo de formación en inspección completo, que incluye automáticamente voces en off impulsadas por AI y subtítulos. Utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para preparar tu contenido para cualquier plataforma, asegurando la distribución y la educación en cumplimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Educación en Cumplimiento Complejo

Transforma fácilmente vídeos de seguridad conformes con OSHA y directrices de inspección de propiedades en vídeos claros y comprensibles de portavoz AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos con avatares de AI?

HeyGen te permite crear vídeos de formación de calidad profesional de manera sencilla utilizando avanzados avatares de AI y Vídeos de Portavoz AI. Este enfoque impulsado por AI asegura contenido dinámico que captura el compromiso del espectador, transformando tus guiones estáticos en experiencias visuales atractivas.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para producir vídeos de seguridad conformes con OSHA?

HeyGen te permite crear vídeos de seguridad conformes con OSHA de manera rápida y eficiente. Nuestra plataforma soporta la generación de texto a vídeo desde guiones personalizables, completos con voces en off naturales y subtítulos esenciales, asegurando que tu información crítica se comunique claramente.

¿Puede HeyGen ayudar con la creación de vídeos de formación y de inspección en gestión de propiedades?

Absolutamente. HeyGen proporciona las herramientas para crear contenido de calidad profesional para vídeos de formación y de inspección en gestión de propiedades. Utiliza avatares de AI y escenas personalizables para producir contenido dinámico que demuestre claramente procedimientos y mejores prácticas para tus equipos.

¿Ofrece HeyGen características para asegurar que mis vídeos de formación mantengan una imagen de marca profesional?

Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a producir contenido de calidad profesional que se alinee con tu marca. Con potentes controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados, puedes asegurar que cada vídeo de formación impulsado por AI refleje la identidad y los valores de tu empresa de manera consistente.

