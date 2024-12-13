Crea Videos de Talleres de Innovación con Facilidad
Convierte las necesidades del cliente en valiosos insights. Genera videos dinámicos de talleres con los avatares de AI de HeyGen, mejorando las ideas de tu organización.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos diseñado para facilitadores de innovación y practicantes de design thinking, mostrando cómo crear vídeos de talleres de innovación enfocados en mapear los puntos de contacto con el cliente. Adopta una estética visual limpia, tipo tutorial, con una voz en off clara y alentadora, guiando a los espectadores a través de pasos prácticos. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y atractiva sin necesidad de un presentador humano.
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a ejecutivos de nivel C y jefes de departamentos de innovación, demostrando los valiosos insights y el significativo ROI obtenido cuando los equipos crean ideas a través de una colaboración en video mejorada. El estilo visual debe ser impactante con visuales fuertes y basados en datos y una voz confiada y autoritaria, destacando resultados concretos. Asegura la máxima accesibilidad utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen para todos los diálogos en pantalla.
Genera un vídeo atractivo de 50 segundos para gerentes de producto, diseñadores UX y estrategas de marketing, explorando cómo integrar contenido de video en un tablero de viaje del cliente o un documento de Figma para sesiones de Taller de Innovación en Video más interactivas. El estilo visual y de audio debe sentirse colaborativo y orientador, con texto en pantalla destacando puntos clave y una narración amigable y accesible. Mejora la narración visual utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para agregar imágenes o metraje relevante de la industria.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Mejora el Compromiso en Talleres de Innovación.
Utiliza videos impulsados por AI para hacer que los talleres de innovación sean más interactivos y memorables, llevando a un mayor compromiso de los participantes y mejor retención de ideas.
Escala el Alcance de los Talleres de Innovación.
Transforma fácilmente el contenido de los talleres en cursos de video profesionales, ampliando tu alcance a una audiencia más amplia y democratizando el acceso a metodologías de innovación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de talleres de innovación?
HeyGen aprovecha la avanzada AI para permitir a los usuarios crear videos de talleres de innovación atractivos de manera eficiente. Con capacidades de texto a video y avatares de AI, puedes transformar fácilmente tus guiones en contenido visual atractivo para capturar valiosos insights y fomentar nuevas ideas.
¿Qué papel juega HeyGen en satisfacer las necesidades del cliente con video?
HeyGen permite a las organizaciones utilizar efectivamente el video en varios puntos de contacto con el cliente, mejorando el compromiso y la comprensión de las necesidades del cliente. Al proporcionar controles de marca y plantillas versátiles, HeyGen asegura que tu contenido de video se alinee perfectamente con la identidad y objetivos de tu marca para un ROI óptimo.
¿Ofrece HeyGen herramientas para un Taller de Innovación en Video integral?
Sí, HeyGen apoya tu Taller de Innovación en Video permitiéndote generar fácilmente contenido profesional como diapositivas de presentación de talleres y videos de seminarios web. Nuestra plataforma ofrece un kit de herramientas listo para usar que incluye medios de stock y generación de subtítulos para agilizar tu proceso creativo.
¿Pueden las agencias de video beneficiarse de usar HeyGen para sus clientes?
Absolutamente, las agencias de video pueden mejorar significativamente su producción integrando HeyGen en su flujo de trabajo para crear videos de alta calidad para varios proyectos de clientes. Las diversas plantillas de HeyGen, el cambio de tamaño de aspecto y las opciones de exportación fáciles lo convierten en una herramienta invaluable para producir contenido profesional de manera eficiente en múltiples plataformas para cualquier organización.