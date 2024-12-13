Crea Videos de Talleres de Innovación con Facilidad

Convierte las necesidades del cliente en valiosos insights. Genera videos dinámicos de talleres con los avatares de AI de HeyGen, mejorando las ideas de tu organización.

512/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos diseñado para facilitadores de innovación y practicantes de design thinking, mostrando cómo crear vídeos de talleres de innovación enfocados en mapear los puntos de contacto con el cliente. Adopta una estética visual limpia, tipo tutorial, con una voz en off clara y alentadora, guiando a los espectadores a través de pasos prácticos. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar información compleja de manera clara y atractiva sin necesidad de un presentador humano.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a ejecutivos de nivel C y jefes de departamentos de innovación, demostrando los valiosos insights y el significativo ROI obtenido cuando los equipos crean ideas a través de una colaboración en video mejorada. El estilo visual debe ser impactante con visuales fuertes y basados en datos y una voz confiada y autoritaria, destacando resultados concretos. Asegura la máxima accesibilidad utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen para todos los diálogos en pantalla.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo atractivo de 50 segundos para gerentes de producto, diseñadores UX y estrategas de marketing, explorando cómo integrar contenido de video en un tablero de viaje del cliente o un documento de Figma para sesiones de Taller de Innovación en Video más interactivas. El estilo visual y de audio debe sentirse colaborativo y orientador, con texto en pantalla destacando puntos clave y una narración amigable y accesible. Mejora la narración visual utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para agregar imágenes o metraje relevante de la industria.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Talleres de Innovación

Produce sin esfuerzo contenido de video atractivo para tus talleres de innovación, transformando ideas complejas en insights claros y accionables para tu equipo y partes interesadas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo una plantilla adecuada de nuestra biblioteca para estructurar tu "Taller de Innovación en Video". Aprovecha las escenas pre-diseñadas para delinear conceptos clave y guiar las discusiones de manera efectiva.
2
Step 2
Crea tu Guion de Video
Desarrolla un guion claro para el contenido de tu taller, delineando puntos de discusión y actividades clave. Utiliza la función de Texto a video de HeyGen para transformar rápidamente tu texto en un video dinámico, mejorando cómo "usas el video" para la instrucción.
3
Step 3
Aplica Branding y Personalización
Personaliza tu video de taller aplicando los controles de Branding de tu "organización", incluyendo logotipos y colores. Esto asegura consistencia y hace que el contenido sea exclusivamente tuyo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Insights
Una vez que tu video esté completo, utiliza la función de cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas. Comparte tus videos de talleres de "puntos de contacto con el cliente" refinados para comunicar efectivamente ideas complejas y generar valiosos insights.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona Resultados e Ideas de Talleres

.

Crea rápidamente resúmenes de video atractivos y clips de tus talleres de innovación para compartir aprendizajes clave y resultados en redes sociales, aumentando la visibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de talleres de innovación?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para permitir a los usuarios crear videos de talleres de innovación atractivos de manera eficiente. Con capacidades de texto a video y avatares de AI, puedes transformar fácilmente tus guiones en contenido visual atractivo para capturar valiosos insights y fomentar nuevas ideas.

¿Qué papel juega HeyGen en satisfacer las necesidades del cliente con video?

HeyGen permite a las organizaciones utilizar efectivamente el video en varios puntos de contacto con el cliente, mejorando el compromiso y la comprensión de las necesidades del cliente. Al proporcionar controles de marca y plantillas versátiles, HeyGen asegura que tu contenido de video se alinee perfectamente con la identidad y objetivos de tu marca para un ROI óptimo.

¿Ofrece HeyGen herramientas para un Taller de Innovación en Video integral?

Sí, HeyGen apoya tu Taller de Innovación en Video permitiéndote generar fácilmente contenido profesional como diapositivas de presentación de talleres y videos de seminarios web. Nuestra plataforma ofrece un kit de herramientas listo para usar que incluye medios de stock y generación de subtítulos para agilizar tu proceso creativo.

¿Pueden las agencias de video beneficiarse de usar HeyGen para sus clientes?

Absolutamente, las agencias de video pueden mejorar significativamente su producción integrando HeyGen en su flujo de trabajo para crear videos de alta calidad para varios proyectos de clientes. Las diversas plantillas de HeyGen, el cambio de tamaño de aspecto y las opciones de exportación fáciles lo convierten en una herramienta invaluable para producir contenido profesional de manera eficiente en múltiples plataformas para cualquier organización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo