Crea Vídeos de Programas de Innovación que Inspiran Cambio
Impulsa tu programa de innovación transformando guiones en vídeos cautivadores rápidamente, aprovechando la creación de texto a vídeo de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos que muestre avances en la eficiencia de "fabricación" y la integración del "diseño de productos", centrándose particularmente en el papel de los "robots" colaborativos. Dirige este contenido a ejecutivos de fabricación y equipos de desarrollo de productos, empleando tomas dinámicas de líneas de ensamblaje, modelos 3D, una locución precisa e informativa, y un paisaje sonoro industrial moderno. Con HeyGen, los usuarios pueden crear fácilmente este vídeo a partir de un guion usando Texto a vídeo desde guion y mejorarlo con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Produce un vídeo corto inspirador de 1.5 minutos explorando cómo el "Diseño Centrado en el Humano" impulsa la innovación técnica, enfatizando la "empatía" como un componente central de la futura "visión técnica". Este vídeo está dirigido a diseñadores UX/UI, gerentes de producto y líderes de innovación, con entrevistas atractivas, visualizaciones de viajes de usuario, una voz cálida y reconfortante, y música de fondo inspiradora. Los Subtítulos/captions de HeyGen asegurarán la accesibilidad, mientras que las diversas Plantillas y escenas pueden acelerar el proceso de creación.
Imagina un vídeo de formación corporativa de 2 minutos detallando la implementación estratégica de la "automatización" para mejorar el "bienestar" dentro del "mundo corporativo". Destinado a líderes de RRHH, gerentes de cambio organizacional y estrategas corporativos, este vídeo debe mantener una estética profesional y limpia con una voz calmante pero segura y una partitura orquestal de fondo. Aprovecha el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para la entrega multiplataforma y utiliza avatares de AI para entregar ideas clave.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación de Programas de Innovación.
Mejora el aprendizaje y la participación en programas de innovación con vídeos potenciados por AI, mejorando la retención del conocimiento y fomentando una cultura de aprendizaje continuo.
Inspira Innovación y Cambio Cultural.
Produce vídeos poderosos e inspiradores para motivar a los equipos, impulsar nuevas ideas y comunicar efectivamente visiones para la innovación y el cambio cultural dentro de tu organización.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo aprovecha HeyGen la tecnología avanzada como los avatares de AI para la comunicación de visión técnica?
HeyGen utiliza avatares de AI de vanguardia para transformar la visión técnica compleja en contenido de vídeo atractivo, agilizando la comunicación en el mundo corporativo. Esta automatización permite una producción eficiente de explicaciones detalladas.
¿Puede HeyGen ayudarnos a crear vídeos cortos atractivos para nuestro programa de innovación?
Absolutamente. HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de programas de innovación y vídeos cortos, proporcionando potentes herramientas de generación de texto a vídeo y locuciones para una narración efectiva. Sus diversas plantillas hacen que el proceso sea sencillo.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para el diseño de aplicaciones empresariales?
HeyGen proporciona robustos controles de marca, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en los vídeos, perfecto para un diseño consistente para negocios. También puedes utilizar su biblioteca de medios y el redimensionamiento de aspecto para adaptarse a varias plataformas del mundo corporativo.
¿Cómo puede HeyGen apoyar iniciativas de innovación y cambio cultural a través del vídeo?
HeyGen facilita la innovación y el cambio cultural permitiendo una comunicación en vídeo clara y accesible, fomentando una mayor comprensión y empatía. Características como los subtítulos automáticos y la generación de locuciones aseguran que tus mensajes sobre bienestar lleguen efectivamente a toda la audiencia.