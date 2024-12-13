Crea Vídeos para Desafíos de Innovación que Impresionen a los Jueces

Presenta tu proyecto de innovación con un vídeo corto cautivador. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para presentaciones dinámicas y profesionales.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo convincente de 60 segundos para potenciales inversores y evaluadores técnicos, demostrando el trabajo experimental del equipo y el progreso en la construcción de prototipos. El estilo debe ser altamente informativo y técnicamente preciso, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para explicar procesos complejos con claridad e impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional inspirador de 30 segundos dirigido al público en general y a futuros participantes de desafíos, mostrando el viaje de hacer vídeos para un proyecto de innovación. Este vídeo debe presentar un estilo rápido y visualmente rico, mejorado por el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para contar una historia cautivadora.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso e impactante de 20 segundos para eventos internacionales, ofreciendo una visión general sucinta para presentar el proyecto de innovación a una audiencia global. El estilo visual debe ser impactante y fácilmente comprensible, incorporando subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y amplia comprensión.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos para Desafíos de Innovación

Muestra los proyectos innovadores de tu equipo y el trabajo experimental con vídeos cortos convincentes utilizando las potentes herramientas de creación de vídeos de IA de HeyGen.

Step 1
Elige Tu Base
Selecciona una plantilla adecuada de 'Plantillas y escenas' de HeyGen o comienza con un lienzo en blanco para establecer el escenario de tu vídeo para el desafío de innovación, agilizando el proceso de 'hacer vídeos'.
Step 2
Crea Contenido Atractivo
Introduce tu guion en la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para generar contenido de vídeo sin esfuerzo, ayudándote a 'presentar el proyecto de innovación' con claridad e impacto.
Step 3
Añade un Toque Profesional
Mejora tu 'vídeo corto' utilizando la 'Generación de voz en off' de HeyGen para añadir una narración convincente o incorporando 'Subtítulos/captions' para una mayor accesibilidad.
Step 4
Exporta y Comparte Tu Innovación
Utiliza las opciones de 'Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones' de HeyGen para finalizar tus 'crear vídeos para desafíos de innovación', asegurando que estén perfectamente formateados para tu plataforma de desafío o presentación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el éxito del proyecto de innovación con vídeos de IA atractivos

Demuestra eficazmente el trabajo experimental de tu equipo y la construcción de prototipos, incluso para miembros del equipo ausentes o eventos internacionales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos convincentes para desafíos de innovación?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos convincentes para desafíos de innovación rápidamente transformando guiones en contenido atractivo con avatares de IA y voces en off profesionales. Esto permite hacer vídeos cortos que presentan eficazmente cualquier proyecto de innovación a jueces o partes interesadas.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para presentar proyectos de innovación profesionalmente?

HeyGen proporciona herramientas robustas para presentar proyectos de innovación profesionalmente, incluyendo plantillas personalizables, controles de marca y generación de subtítulos para mantener la consistencia. Puedes crear fácilmente vídeos para representar a miembros del equipo ausentes o para presentaciones en vivo sin necesidad de pantallas o proyectores.

¿Puede HeyGen soportar salidas creativas diversas como campañas de marketing integradas?

Sí, HeyGen es ideal para salidas creativas diversas como campañas de marketing integradas, campañas de correo y vídeos de redacción impactantes. Con la funcionalidad de texto a vídeo y el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto, puedes generar contenido consistente y de marca en varias plataformas para demostrar el trabajo experimental del equipo.

¿Cómo asegura HeyGen que el contenido de vídeo sea atractivo y accesible para una amplia audiencia?

HeyGen asegura que el contenido de vídeo sea atractivo y accesible a través de características como avatares de IA realistas y subtítulos automáticos, facilitando el alcance a audiencias diversas. La generación de voces en off profesionales y una rica biblioteca de medios mejoran aún más el atractivo de tus vídeos, adecuados para eventos internacionales.

