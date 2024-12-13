Crea Vídeos Básicos de Infosec Fácilmente con AI

Mejora la formación en ciberseguridad con vídeos atractivos de estilo microaprendizaje utilizando avatares de AI para mejorar la retención de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación de 90 segundos (1,5 minutos) para nuevos empleados y equipos corporativos sobre defensa contra la ingeniería social, con visuales profesionales basados en escenarios y una narración autoritaria. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para simular interacciones del mundo real, demostrando principios clave de cumplimiento de políticas y prácticas seguras de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo informativo integral de 2 minutos para el personal relacionado con TI y la fuerza laboral en general, detallando amenazas comunes de ciberseguridad. Este vídeo debe emplear un estilo visual cargado de infografías con transiciones dinámicas y una narración calmada e informativa. Utiliza las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para agilizar la creación, asegurando que la información clave sea fácilmente digerible para un mejor aprendizaje y retención.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo animado de 45 segundos para todos los empleados, con el objetivo de aumentar el compromiso de los empleados con las mejores prácticas de ciberseguridad, utilizando un estilo visual moderno con destacados de texto en pantalla y una narración segura. Aprovecha la generación de narraciones de HeyGen para añadir una pista de audio consistente y profesional, asegurando que el estilo de microaprendizaje sea efectivo y memorable para todo el personal.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Básicos de Infosec

Produce sin esfuerzo vídeos de formación en ciberseguridad atractivos con las herramientas impulsadas por AI de HeyGen, mejorando la conciencia de los empleados y la retención de aprendizaje frente a amenazas modernas.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo Básico de Infosec
Comienza fácilmente la producción de tu vídeo de formación en ciberseguridad aprovechando la extensa biblioteca de 'Plantillas y escenas' de HeyGen para estructurar tu contenido de manera efectiva.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Personaliza el Guion
Mejora la claridad de tu mensaje eligiendo entre varios 'avatares de AI' y adaptando tu guion para transmitir información clave de manera eficiente.
3
Step 3
Añade Narraciones y Visuales Atractivos
Captura a tu audiencia con contenido de alta calidad utilizando la función avanzada de 'Generación de narraciones' de HeyGen, haciendo que los temas complejos sean más fáciles de entender.
4
Step 4
Exporta tu Formación Final en Ciberseguridad
Concluye tu proyecto utilizando 'Redimensionamiento de aspecto y exportaciones' para asegurar que tu vídeo terminado esté perfectamente formateado para su distribución en todas las plataformas, ayudando al aprendizaje y la retención.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificar Conceptos Complejos de Infosec

Comunica claramente amenazas de ciberseguridad intrincadas y directrices de cumplimiento de políticas utilizando explicaciones de vídeo generadas por AI accesibles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear formación en ciberseguridad atractiva para los empleados?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en ciberseguridad atractivos utilizando avatares de AI realistas y plantillas personalizables. Estos vídeos pueden cubrir temas vitales como la concienciación sobre el phishing y el cumplimiento de políticas, asegurando un mejor compromiso de los empleados y retención de información crucial.

¿Ofrece HeyGen plantillas específicamente para vídeos básicos de infosec?

Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas y escenas personalizables que se pueden adaptar para crear vídeos básicos de infosec rápidamente. Estas plantillas ayudan a agilizar el proceso de producción, permitiéndote centrarte en el contenido para una formación efectiva de estilo microaprendizaje.

¿Qué herramientas impulsadas por AI utiliza HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, para transformar guiones en vídeos profesionales. Esto incluye generación de narraciones de alta calidad y opciones de subtítulos, acelerando significativamente el proceso para crear vídeos básicos de infosec.

¿Puedo personalizar la marca de mis vídeos de formación en ciberseguridad con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen permite un control total de la marca, permitiéndote añadir el logo de tu empresa, ajustar colores e incorporar tus propios medios en los vídeos de formación para empleados. Esto asegura que tu contenido de formación en ciberseguridad sea consistente con tu marca y refuerce el cumplimiento de políticas.

