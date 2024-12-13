Crea Vídeos Básicos de Infosec Fácilmente con AI
Mejora la formación en ciberseguridad con vídeos atractivos de estilo microaprendizaje utilizando avatares de AI para mejorar la retención de los empleados.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de formación de 90 segundos (1,5 minutos) para nuevos empleados y equipos corporativos sobre defensa contra la ingeniería social, con visuales profesionales basados en escenarios y una narración autoritaria. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para simular interacciones del mundo real, demostrando principios clave de cumplimiento de políticas y prácticas seguras de manera efectiva.
Diseña un vídeo informativo integral de 2 minutos para el personal relacionado con TI y la fuerza laboral en general, detallando amenazas comunes de ciberseguridad. Este vídeo debe emplear un estilo visual cargado de infografías con transiciones dinámicas y una narración calmada e informativa. Utiliza las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para agilizar la creación, asegurando que la información clave sea fácilmente digerible para un mejor aprendizaje y retención.
Crea un vídeo animado de 45 segundos para todos los empleados, con el objetivo de aumentar el compromiso de los empleados con las mejores prácticas de ciberseguridad, utilizando un estilo visual moderno con destacados de texto en pantalla y una narración segura. Aprovecha la generación de narraciones de HeyGen para añadir una pista de audio consistente y profesional, asegurando que el estilo de microaprendizaje sea efectivo y memorable para todo el personal.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Ampliar el Alcance de la Formación en Ciberseguridad.
Produce vídeos y cursos básicos de infosec de manera eficiente, llegando a todos los empleados con conocimientos vitales de ciberseguridad.
Mejorar el Compromiso de los Empleados en la Formación.
Aumenta la participación de los empleados y la retención de aprendizaje para la concienciación crítica sobre ciberseguridad con vídeos de formación dinámicos impulsados por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear formación en ciberseguridad atractiva para los empleados?
HeyGen te permite crear vídeos de formación en ciberseguridad atractivos utilizando avatares de AI realistas y plantillas personalizables. Estos vídeos pueden cubrir temas vitales como la concienciación sobre el phishing y el cumplimiento de políticas, asegurando un mejor compromiso de los empleados y retención de información crucial.
¿Ofrece HeyGen plantillas específicamente para vídeos básicos de infosec?
Sí, HeyGen proporciona una variedad de plantillas y escenas personalizables que se pueden adaptar para crear vídeos básicos de infosec rápidamente. Estas plantillas ayudan a agilizar el proceso de producción, permitiéndote centrarte en el contenido para una formación efectiva de estilo microaprendizaje.
¿Qué herramientas impulsadas por AI utiliza HeyGen para la producción de vídeos?
HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, para transformar guiones en vídeos profesionales. Esto incluye generación de narraciones de alta calidad y opciones de subtítulos, acelerando significativamente el proceso para crear vídeos básicos de infosec.
¿Puedo personalizar la marca de mis vídeos de formación en ciberseguridad con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen permite un control total de la marca, permitiéndote añadir el logo de tu empresa, ajustar colores e incorporar tus propios medios en los vídeos de formación para empleados. Esto asegura que tu contenido de formación en ciberseguridad sea consistente con tu marca y refuerce el cumplimiento de políticas.