Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de concienciación sobre 'protección de datos' de 2 minutos, adaptado para una fuerza laboral remota e híbrida, centrado en la colaboración segura y la gestión de dispositivos. El estilo debe ser atractivo e informativo, empleando diversos avatares de AI para representar diferentes escenarios de trabajo desde casa. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para dar vida a personalidades realistas en tu contenido instructivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un tutorial animado de 60 segundos para usuarios generales y nuevos empleados explicando la importancia y configuración de la 'autenticación de dos factores'. El estilo visual debe ser limpio, paso a paso y fácil de seguir, complementado por un tono de audio optimista y alentador. Maximiza la claridad y el compromiso utilizando la generación de voz en off de HeyGen para narrar el proceso.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo urgente pero claro de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y personal no técnico sobre cómo reconocer amenazas de 'malware y ransomware'. El estilo visual y de audio debe transmitir advertencias críticas de manera concisa, utilizando medios de stock de alto impacto para ilustrar posibles escenarios de infección sin causar alarma indebida. Mejora la narrativa visual de manera efectiva incorporando recursos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Concienciación sobre Seguridad Informática

Produce sin esfuerzo vídeos de microaprendizaje sobre ciberseguridad atractivos con precisión impulsada por AI para educar a tu equipo y fortalecer los protocolos de seguridad.

Step 1
Crea tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza introduciendo tu guion de concienciación sobre seguridad en HeyGen. Nuestra plataforma aprovecha su capacidad de Texto a vídeo desde guion para transformar tu texto en un dinámico vídeo de concienciación sobre seguridad informática impulsado por AI, haciendo que la generación de contenido sea rápida y sencilla.
Step 2
Selecciona y Personaliza tu Avatar de AI
Mejora tu mensaje eligiendo entre una amplia gama de avatares de AI. Escoge el portavoz de AI perfecto para representar tu marca, asegurando claridad y empatía en tu formación sobre ciberseguridad.
Step 3
Añade Visuales y Marca
Personaliza tu vídeo seleccionando entre una variedad de Plantillas y escenas. Añade medios relevantes y aplica tus controles de marca, incluyendo logotipos y colores, para reforzar la identidad de tu organización a lo largo de las escenas personalizables.
Step 4
Exporta y Despliega tu Vídeo
Finaliza tu atractivo vídeo de concienciación sobre seguridad informática añadiendo Subtítulos/captions y optimizando el aspecto de la relación de aspecto. Exporta fácilmente tus vídeos de microaprendizaje completados en el formato deseado, listos para su despliegue inmediato en tus programas de formación en seguridad.

Simplifica Conceptos de Seguridad Complejos

Desmitifica amenazas cibernéticas complejas y mejores prácticas a través de vídeos claros y atractivos generados por AI para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de concienciación sobre seguridad informática impulsados por AI?

HeyGen aprovecha avatares avanzados de AI y capacidades de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios generar sin esfuerzo vídeos de concienciación sobre ciberseguridad a partir de guiones. Esto agiliza la producción de programas de formación en seguridad impactantes, asegurando un mensaje coherente en todos los módulos.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de concienciación sobre seguridad informática para diferentes necesidades de formación?

Absolutamente. HeyGen ofrece escenas personalizables, controles de marca y una biblioteca de medios para adaptar tus vídeos de concienciación sobre ciberseguridad. Puedes adaptar fácilmente el contenido para microaprendizaje, cubriendo temas como phishing, malware y mejores prácticas de seguridad con visuales y marcas relevantes.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la concienciación sobre ciberseguridad multilingüe?

HeyGen soporta una robusta generación de voz en off y subtítulos, permitiendo la creación de vídeos de concienciación sobre ciberseguridad en múltiples idiomas. Esto asegura que tus mejores prácticas de seguridad y directrices de protección de datos lleguen efectivamente a una fuerza laboral global.

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso para crear vídeos de concienciación sobre seguridad informática rápidamente?

HeyGen simplifica la generación de vídeos con AI convirtiendo guiones directamente en vídeos pulidos con avatares de AI y voces en off. Este rápido proceso de texto a vídeo permite a las organizaciones producir eficientemente contenido de microaprendizaje sobre temas como la autenticación de dos factores y la protección de datos.

