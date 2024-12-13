HeyGen empodera a los creadores de contenido para producir anuncios de vídeo atractivos y crear vídeos para programas de influencers sin esfuerzo. Con características como el cambio de tamaño de la relación de aspecto, generación de voz en off y subtítulos, HeyGen simplifica la optimización y publicación de contenido de alta calidad para diversas plataformas de redes sociales, mejorando los esfuerzos de marketing de creadores.