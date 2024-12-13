Crea Vídeos para Programas de Influencers: Maximiza tu Alcance

Genera impresionantes vídeos de marketing de creadores con avatares de AI ultra-realistas, aumentando el compromiso de manera asequible.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce una narrativa convincente de 45 segundos para gerentes de marketing, mostrando una hipotética campaña de marketing de creadores exitosa utilizando Influencers de AI. Emplea un estilo visual moderno e inspirador con música de fondo enérgica, ilustrando el poder de convertir un simple texto a vídeo desde un guion en historias de marca impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos para creadores de contenido y equipos de marketing, guiándolos sobre cómo crear contenido rápidamente para un programa de influencers. Utiliza visuales claros y paso a paso con una voz en off calmada e instructiva, destacando la eficiencia de usar las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un sofisticado anuncio de 30 segundos dirigido a marcas que buscan contenido de influencers de alta calidad y personalizado. El vídeo debe mostrar visuales pulidos de diferentes estilos de avatares de AI y fondos personalizados, acompañado de música de fondo profesional, enfatizando la capacidad de personalizar el estilo y lograr un mensaje perfecto con generación avanzada de voz en off.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos para Programas de Influencers

Genera vídeos de influencers atractivos y escalables utilizando Influencers de AI para impulsar tus esfuerzos de marketing y conectar con tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Influencer de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI o crea uno personalizado para representar perfectamente tu marca y mensaje en tus vídeos de programas de influencers.
2
Step 2
Añade tu Guion y Voz en Off
Introduce tus indicaciones de texto para generar un guion convincente, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para dar vida al mensaje de tu influencer de AI.
3
Step 3
Personaliza el Estilo de tu Vídeo
Refina tu vídeo con varias plantillas y escenas. Aplica los controles de marca de HeyGen como logotipos y colores para asegurar que tu contenido de influencers se alinee perfectamente.
4
Step 4
Exporta y Publica
Genera subtítulos para accesibilidad, luego exporta tus vídeos de programas de influencers de alta calidad utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, listos para plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Inspirador y Motivacional

.

Empodera a los influencers para crear fácilmente contenido de vídeo inspirador y motivador que resuene profundamente con su audiencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos únicos de influencers de AI para mi marca?

El Generador de Influencers de AI de HeyGen te permite crear influencers de AI ultra-realistas y vídeos de avatares cautivadores a partir de simples indicaciones de texto. Puedes personalizar su estilo y voz, haciéndolos perfectos para el marketing de creadores moderno y colaboraciones de marca sin problemas.

¿Qué hace de HeyGen una poderosa herramienta de AI generativa para la creación de vídeos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos profesionales transformando guiones de texto en contenido de vídeo de alta calidad utilizando su avanzada herramienta de AI generativa. El Generador de Vídeos de AI soporta capacidades robustas de texto a vídeo, ofreciendo una variedad de plantillas y una rica biblioteca de medios para producir vídeos impresionantes de manera eficiente.

¿Puedo personalizar el estilo de los avatares de AI y los vídeos dentro de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar el estilo de tus avatares de AI y vídeos para que coincidan perfectamente con la estética de tu marca. También puedes aplicar controles de marca como logotipos y colores, asegurando que cada vídeo mantenga una calidad creativa consistente.

¿Cómo apoya HeyGen el marketing de creadores en plataformas de redes sociales?

HeyGen empodera a los creadores de contenido para producir anuncios de vídeo atractivos y crear vídeos para programas de influencers sin esfuerzo. Con características como el cambio de tamaño de la relación de aspecto, generación de voz en off y subtítulos, HeyGen simplifica la optimización y publicación de contenido de alta calidad para diversas plataformas de redes sociales, mejorando los esfuerzos de marketing de creadores.

