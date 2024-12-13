Crea Vídeos Educativos para la Industria Más Rápido

Mejora la retención del conocimiento y ahorra tiempo transformando tus guiones en vídeos de formación dinámicos utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos dirigido a empleados actuales sobre una próxima actualización de software. El vídeo debe emplear un estilo visual dinámico con cortes rápidos y texto en pantalla, apoyado por subtítulos precisos, para entregar información crítica de manera eficiente, incluso en entornos sin sonido.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina producir un vídeo de formación de producto de 90 segundos que explique a fondo las características avanzadas de una nueva máquina industrial para equipos de ventas técnicas y usuarios avanzados. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar sin esfuerzo un guion detallado en una guía visual pulida, con un estilo visual limpio e instructivo y una narración informativa.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de formación sobre cumplimiento de 75 segundos para todos los empleados de los departamentos, ilustrando las mejores prácticas para la seguridad de datos. Este vídeo educativo corporativo debe utilizar plantillas y escenas modernas y ricas en gráficos para presentar información compleja de manera atractiva, asegurando un tono de audio tranquilizador pero autoritario.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Educativos para la Industria

Elabora vídeos educativos para la industria de manera profesional y atractiva, simplificando temas complejos para un aprendizaje mejorado y un alcance más amplio.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Esboza tu contenido educativo y pega tu "guion de vídeo" para generar un borrador inicial de vídeo con la funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion".
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Mejora el compromiso eligiendo entre diversos "avatares de IA" para narrar tu contenido educativo, dando a tus vídeos un toque profesional y consistente.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos
Integra visuales relevantes de la biblioteca de medios y utiliza "Subtítulos" automatizados para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tus "vídeos educativos" utilizando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para una visualización óptima en varias plataformas y dispositivos para una amplia distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos de la Industria

Transforma información industrial compleja en vídeos educativos fácilmente comprensibles, haciendo accesibles los temas complejos y mejorando los resultados de aprendizaje.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos educativos transformando tu guion de vídeo en contenido atractivo con avatares de IA y narraciones realistas. Esto agiliza significativamente tu flujo de trabajo de producción de vídeos, facilitando la creación de vídeos instructivos de alta calidad de manera eficiente.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para producir vídeos de formación profesional?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas para vídeos de formación profesional, incluyendo un potente editor de vídeo, plantillas personalizables y la capacidad de incorporar grabaciones de pantalla. Puedes añadir subtítulos automáticamente y aplicar controles de marca para asegurar que tus vídeos de formación cumplan con altos estándares y logren ahorros de costos.

¿Puedo personalizar el aspecto de mis vídeos de eLearning con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos de eLearning, permitiéndote controlar completamente los elementos visuales. Puedes utilizar controles de marca, integrar el logotipo de tu empresa y seleccionar colores específicos para asegurar que cada pieza de contenido educativo, desde vídeos de incorporación hasta vídeos de formación de productos, se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen mejorar el compromiso en el contenido educativo corporativo?

HeyGen mejora el compromiso en el contenido educativo corporativo a través de avatares de IA dinámicos, elementos interactivos y generación de narraciones profesionales. Estas características ayudan a crear una experiencia de aprendizaje activa, asegurando que tus vídeos educativos capturen y mantengan la atención del espectador de manera efectiva a través de la accesibilidad en múltiples dispositivos.

