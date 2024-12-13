Crea Vídeos de Diseño Inclusivo Fácilmente
Adapta tus experiencias para todos los usuarios. Crea rápidamente vídeos de diseño inclusivo con generación de voz en off de alta calidad para accesibilidad.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Muestra en un vídeo profesional de 45 segundos para responsables de marca y diseñadores UX/UI cómo el diseño inclusivo puede superar desafíos como la exclusión cognitiva, quizás a través de ejemplos de empaques accesibles. Emplea un estilo visual elegante y moderno con ejemplos del mundo real, utilizando los avatares de IA de HeyGen para presentar estudios de caso e integrando soporte de biblioteca de medios/stock relevante.
Inspira a tu audiencia con un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a startups, equipos de innovación y emprendedores, ilustrando cómo aplicar el pensamiento de diseño les permite crear productos que se adaptan y ofrecen nuevas y mejores experiencias para todos. El vídeo debe tener una estética visual inspiradora y de ritmo rápido con transiciones modernas, mejorado por las plantillas y escenas versátiles de HeyGen y subtítulos/captions automáticos.
Crea un vídeo de presentación de 30 segundos atractivo para desarrolladores de juegos e innovadores tecnológicos, imaginando cómo reinventar el juego social a través del diseño inclusivo para fomentar sistemas que empatizan con usuarios diversos. El estilo visual debe ser futurista y altamente dinámico con representación diversa de personajes, perfectamente formateado para varias plataformas usando el redimensionamiento y exportaciones de proporciones de aspecto de HeyGen y presentando avatares de IA expresivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Cursos de Diseño Inclusivo.
Crea eficientemente cursos de vídeo comprensivos para educar sobre los principios de diseño inclusivo y llegar a una audiencia global.
Mejora la Formación en Diseño Inclusivo.
Utiliza vídeos impulsados por IA para aumentar el compromiso y la retención en talleres sobre metodología y herramientas de diseño inclusivo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de diseño inclusivo atractivos?
HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de diseño inclusivo transformando texto en contenido dinámico con avatares de IA, perfecto para mostrar principios de diseño inclusivo o ejemplos de empaques accesibles. Esto te capacita para crear nuevas y mejores experiencias que resuenen con una audiencia diversa.
¿Puede HeyGen ayudar a adaptar el contenido para ser más inclusivo para audiencias diversas?
Sí, los avatares de IA de HeyGen y los controles de marca flexibles te permiten adaptar tus experiencias para representar mejor la diversidad humana en tus experiencias de producto. Puedes diseñar vídeos que aborden efectivamente la exclusión cognitiva y crear productos que se adapten a las variadas necesidades de los usuarios.
¿Cómo apoya HeyGen el pensamiento creativo para proyectos de diseño inclusivo?
HeyGen ofrece una variedad de plantillas y una rica biblioteca de medios para impulsar el pensamiento creativo en tus proyectos de Diseño Inclusivo, desde ejercicios de pensamiento de diseño hasta el desarrollo de tarjetas de patrones de diseño. Estas herramientas y actividades te ayudan a prototipar y construir productos que son inherentemente inclusivos desde su concepción.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar que mis vídeos sean accesibles?
HeyGen prioriza la accesibilidad proporcionando subtítulos/captions automáticos y una amplia gama de avatares de IA, ayudándote a crear sistemas que empatizan con un rango más amplio de usuarios. Esto asegura que tu contenido en YouTube o estudios de caso internos promuevan efectivamente la diversidad humana para un alcance y comprensión máximos.