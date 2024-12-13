Crea Rápidamente Vídeos de Formación en Inclusión

Empodera a tu fuerza laboral con vídeos de formación en inclusión atractivos. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y visuales inclusivos para un alcance global.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un segmento de microaprendizaje convincente de 60 segundos dirigido a gerentes de nivel medio, ilustrando sesgos inconscientes comunes en el lugar de trabajo para la formación en inclusión. Emplea un estilo visual profesional con animaciones basadas en escenarios, cobrando vida a través de avatares de AI realistas impulsados por HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo conciso de 30 segundos para audiencias globales, enfatizando la importancia de la conciencia cultural en equipos diversos. Este segmento debe presentar texto dinámico a vídeo desde el guion, mostrando gráficos de mapas mundiales e imágenes diversas para involucrar a los espectadores con conocimientos culturales vitales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una guía práctica de 50 segundos para equipos de marketing y comunicación sobre cómo crear vídeos corporativos inclusivos, centrándose en las mejores prácticas para la accesibilidad del lenguaje. El vídeo debe adoptar un diseño limpio y moderno y demostrar claramente cómo la función de subtítulos/captions de HeyGen mejora el alcance y la comprensión.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Inclusión

Desarrolla vídeos de formación en diversidad e inclusión impactantes de manera rápida y sencilla, fomentando una cultura laboral más inclusiva con contenido atractivo.

1
Step 1
Crea Tu Guion Atractivo
Comienza delineando tus mensajes clave para la conciencia cultural y la inclusión. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion de HeyGen para convertir sin esfuerzo tu contenido escrito en escenas dinámicas.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares Diversos
Mejora tu formación con contenido visualmente representativo. Elige de una biblioteca de avatares de AI que reflejen diversos orígenes para transmitir tu mensaje de manera auténtica.
3
Step 3
Genera Voces en Off Profesionales
Añade audio claro y atractivo a tu vídeo. Usa la función de generación de voz en off de HeyGen para seleccionar entre varias voces, asegurando que tu mensaje sea escuchado y comprendido por todos.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Tu Formación
Finaliza tu vídeo de formación inclusiva con controles de marca (logo, colores) para un toque profesional. Luego, exporta fácilmente tu vídeo para su distribución a través de tus soluciones LMS/LXP.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos de Inclusión

Simplifica temas de inclusión matizados o sensibles en módulos de vídeo claros y comprensibles para mejorar la comprensión e impacto del alumno.

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en inclusión atractivos de manera eficiente?

Sí, HeyGen aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo desde el guion para agilizar la creación de vídeos de formación en diversidad e inclusión atractivos, ayudándote a desarrollar formación DEI impactante con facilidad.

¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de formación personalizados?

HeyGen te permite producir vídeos de formación personalizados con avatares de AI personalizables y generación de voz en off multilingüe, asegurando que tu contenido resuene con audiencias globales y fomente la conciencia cultural.

¿Proporciona HeyGen herramientas para incorporar visuales inclusivos en el contenido de formación?

Absolutamente. HeyGen ofrece acceso a una biblioteca de medios diversa y plantillas personalizables, permitiéndote integrar fácilmente visuales inclusivos en tus vídeos de formación para un mensaje más impactante.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad del lenguaje para los vídeos de formación en inclusión?

HeyGen proporciona una robusta generación de voz en off en múltiples idiomas y subtítulos/captions automáticos para asegurar la accesibilidad del lenguaje, haciendo que tus vídeos de formación en inclusión sean comprensibles para una audiencia global más amplia.

