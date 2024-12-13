HeyGen asegura Vídeos de Formación consistentes y accesibles para la Reportabilidad y Regulaciones a través de características como la generación de voces en off en varios idiomas y subtítulos automáticos. Sus opciones de exportación flexibles y el redimensionamiento de la relación de aspecto te permiten distribuir orientación integral en varias plataformas y dispositivos sin esfuerzo.