Produce rápidamente vídeos de formación rentables utilizando generación de voz en off potente.

Prompt de Ejemplo 1
¿Tus profesionales de RRHH tienen dificultades para crear vídeos de integración eficientes para nuevos empleados? Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos, con visuales limpios y narración directa, destinado a agilizar el proceso de formación inicial de los empleados. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir rápidamente tu detallado guion de integración en un módulo de formación pulido y listo para compartir, asegurando un mensaje coherente y una producción rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Para los propietarios de pequeñas empresas que buscan soluciones de formación rentables, produce un inspirador vídeo de 30 segundos que muestre los beneficios del aprendizaje estructurado. Este vídeo rápido, con una voz en off enérgica, puede guiarlos sobre cómo escribir eficazmente un guion para sus necesidades de formación interna. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración dinámica y atractiva sin necesidad de grabación en estudio, haciendo que el contenido profesional sea accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Los administradores de TI encargados de integrar nuevas plataformas en un sistema de gestión de aprendizaje a menudo requieren contenido instructivo conciso. Genera un vídeo informativo de 90 segundos con un estilo visual estructurado, paso a paso, y una voz en off autoritaria para guiarlos a través de los vídeos clave de formación técnica. Mejora la claridad y accesibilidad incorporando subtítulos/captions de HeyGen, asegurando que cada detalle del proceso de implementación sea comprendido por la audiencia.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación en Implementación

Desarrolla vídeos de formación en implementación claros, atractivos y precisos sobre el producto de manera eficiente para asegurar una adopción exitosa.

Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza redactando tu contenido. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar rápidamente tus instrucciones escritas en un esquema de vídeo dinámico, asegurando que toda la información clave para la implementación esté cubierta.
Step 2
Elige tu Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI que mejor represente tu marca o un presentador apropiado para tu formación. Personaliza su apariencia y voz para alinearse con el estilo de tu organización, haciendo que tus vídeos de formación para empleados sean profesionales y consistentes.
Step 3
Aplica Branding y Elementos
Aplica los controles de marca de tu empresa para personalizar el vídeo con tu logotipo, colores y fuentes. Incorpora medios adicionales de la biblioteca para mejorar la claridad y reforzar la identidad de tu marca a lo largo de tu formación.
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo de formación y utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para generarlo en varios formatos adecuados para tu plataforma deseada. Integra sin problemas tu vídeo completado en un sistema de gestión de aprendizaje para una distribución e impacto efectivos.

Simplifica Temas Complejos de Implementación

Transforma procesos técnicos e implementación intrincados en lecciones en vídeo claras y fáciles de entender utilizando AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación para empleados atractivos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación para empleados atractivos aprovechando los avatares de AI y la función de texto a vídeo desde guion. Puedes generar fácilmente contenido de alta calidad, asegurando que tu formación sea tanto atractiva como profesional.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos AI ideal para producir vídeos de formación técnica de manera eficiente?

HeyGen destaca como un generador de vídeos AI, permitiéndote crear vídeos de formación técnica rápidamente utilizando avatares de AI y capacidades robustas de texto a voz. Su plataforma intuitiva y plantillas agilizan todo el proceso de creación de vídeos, ahorrando un tiempo significativo.

¿Cómo puedo desarrollar vídeos de integración de alta calidad y vídeos de formación técnica utilizando las características de HeyGen?

Para desarrollar vídeos de integración de alta calidad y vídeos de formación técnica con HeyGen, utiliza su conjunto completo de características como avatares de AI personalizables, diversas plantillas y una biblioteca de medios integrada. También puedes añadir subtítulos y elementos de marca para un aspecto pulido y profesional.

¿Por qué elegir HeyGen para crear varios vídeos de formación, incluyendo implementación e integración?

HeyGen proporciona una plataforma poderosa para crear vídeos de formación en implementación y vídeos de integración sin la necesidad de equipos extensos o software tradicional de edición de vídeo. Esto lo convierte en una opción altamente eficiente y amigable con los recursos para todas tus necesidades de vídeos de formación.

