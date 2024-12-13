Crear Vídeos de Instrucciones para Verificación de Identidad

Genera instrucciones claras de verificación de identidad de manera rápida y eficiente convirtiendo tus guiones directamente en vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo animado de 45 segundos para equipos internos, ilustrando la importancia de la verificación de identidad y las mejores prácticas para el cumplimiento. Utiliza plantillas y escenas atractivas para presentar información compleja de manera clara, empleando un estilo visual profesional pero accesible, apoyado por una narración de texto a vídeo clara desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una guía rápida de 30 segundos en línea para usuarios sobre cómo subir con éxito los documentos necesarios para la verificación de identidad en línea. Este vídeo debe ser altamente visual, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock para gráficos limpios e instrucciones cortas y explícitas, con subtítulos siempre visibles para asegurar claridad incluso sin sonido, adoptando un estilo visual eficiente y directo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial dinámico de 50 segundos para empresas que buscan crear verificaciones de identidad seguras, enfocándose en los pasos involucrados en una llamada típica de verificación por vídeo. El vídeo necesita una estética visual moderna y elegante, capaz de redimensionar la relación de aspecto y exportar para distribución multiplataforma, con un avatar de IA profesional guiando a los espectadores a través del proceso con un tono confiado e informativo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Instrucciones para Verificación de Identidad

Produce rápidamente guías de verificación de identidad claras y consistentes utilizando herramientas impulsadas por IA para mejorar la comprensión del usuario y el cumplimiento.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde el Guion
Selecciona entre plantillas de vídeo profesionales impulsadas por IA o pega tu guion para aprovechar nuestra función de Texto a vídeo desde el guion, sentando las bases para tu guía de verificación de identidad.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Da vida a tus instrucciones eligiendo entre una amplia gama de Avatares de IA para presentar claramente tus pasos de verificación de identidad.
3
Step 3
Genera Locuciones y Subtítulos
Mejora la accesibilidad y claridad de tus vídeos de verificación de identidad con generación profesional de locuciones y subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Verificación
Revisa tu vídeo completo de verificación de identidad y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para publicarlo en varias plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso del usuario en la formación de verificación de identidad

Aumenta el compromiso del usuario y el cumplimiento con vídeos de formación interactivos sobre verificación de identidad, mejorando la comprensión y las tasas de retención.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de instrucciones para verificación de identidad?

HeyGen te permite crear vídeos de instrucciones para verificación de identidad de manera sencilla utilizando plantillas de vídeo impulsadas por IA y capacidades de texto a vídeo desde el guion. Esto simplifica significativamente el proceso de verificación de identidad, haciéndolo más atractivo para los usuarios y mejorando la formación en cumplimiento.

¿Qué papel juegan los Avatares de IA en la mejora de los vídeos de verificación de identidad con HeyGen?

Con HeyGen, los Avatares de IA actúan como presentadores profesionales, añadiendo un toque humano a tus vídeos de verificación de identidad sin necesidad de rodajes complejos. Estos Avatares de IA, combinados con las características de Actor de Voz de IA, aseguran una entrega clara y consistente de tus instrucciones de verificación de identidad, mejorando los vídeos de incorporación de usuarios.

¿Puedo personalizar la apariencia y el branding de mis vídeos de verificación de identidad usando HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece escenas personalizables extensas, soporte de biblioteca de medios/stock y controles de branding, incluyendo logotipos y colores, permitiéndote alinear perfectamente tu contenido de verificación de identidad con las directrices de tu marca. Puedes adaptar cada aspecto para crear vídeos instructivos impactantes.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de verificación de identidad multilingües para una audiencia global?

HeyGen apoya el alcance a una audiencia global ofreciendo locuciones multilingües y características de Generador de Subtítulos de IA para tus vídeos de verificación de identidad. Esto asegura que tus instrucciones sean accesibles y claramente entendidas por usuarios de todo el mundo, mejorando la experiencia del usuario para la verificación de identidad en línea.

