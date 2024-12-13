Crea Vídeos de Gestión de Identidades que Involucren e Informen

Produce vídeos de gestión de identidades seguros, conformes y eficientes más rápido con los poderosos avatares de AI de HeyGen.

557/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos dirigido a gerentes de TI y profesionales de seguridad, mostrando los beneficios de implementar una solución basada en la nube para la gestión de accesos. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, ilustrando flujos de procesos e interfaces digitales, acompañado de una voz en off profesional y autoritaria y música de fondo animada. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar características clave y mejora la narrativa con diversos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock, demostrando cómo la solución hace que las operaciones sean más eficientes.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo conciso de 45 segundos 'cómo hacer' guiando a los usuarios finales o propietarios de pequeñas empresas a través de un proceso paso a paso para configurar una nueva credencial de identidad. El enfoque visual debe ser brillante y claro, utilizando grabaciones de pantalla y gráficos intuitivos, apoyado por una voz en off entusiasta y fácil de entender. Esta pieza instructiva utilizará las Plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y se beneficiará de la generación precisa de Voz en off para articular claramente cada paso.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo sofisticado de 75 segundos para ejecutivos de nivel C y oficiales de cumplimiento, enfatizando cómo los vídeos de gestión robusta de identidades contribuyen a mantener el cumplimiento organizacional y mejorar la seguridad. El estilo visual debe incorporar animaciones tipo infografía e imágenes profesionales, transmitiendo un tono serio pero tranquilizador a través de una voz en off experta. Este vídeo utilizará el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse a varias plataformas e incluirá Subtítulos/captions para asegurar que la información crítica se comunique claramente, reforzando la propuesta de valor de crear sistemas seguros y conformes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Gestión de Identidades

Simplifica conceptos complejos de gestión de identidades y accesos en contenido de vídeo atractivo rápida y eficientemente, agilizando la comprensión de los empleados.

1
Step 1
Elige tu Avatar de AI
Comienza delineando tu contenido de gestión de identidades. Luego, selecciona un avatar de AI atractivo de la diversa biblioteca de HeyGen para representar tu mensaje.
2
Step 2
Genera Voces en Off desde tu Guion
Introduce tu guion y utiliza la función de generación de voces en off de HeyGen para producir audio de sonido natural que aclare los principios de gestión de accesos.
3
Step 3
Aplica tus Elementos de Marca
Integra la identidad visual de tu empresa usando controles de marca para aplicar logotipos y colores, asegurando que tu vídeo se alinee con tu identidad digital.
4
Step 4
Exporta para Compartir en Múltiples Plataformas
Prepara tu vídeo final para varias plataformas aprovechando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, permitiendo una distribución eficiente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación en Seguridad de los Empleados

.

Aumenta el compromiso y la retención en sesiones de formación crítica de gestión de identidades usando vídeos potenciados por AI, mejorando la conciencia de seguridad en tu equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar el proceso para crear vídeos de gestión de identidades?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de gestión de identidades transformando guiones en contenido de vídeo profesional con avatares de AI y voces en off, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos tradicionalmente requeridos para la producción de vídeos.

¿Qué características de HeyGen ayudan a hacer vídeos instructivos atractivos para la gestión de accesos?

HeyGen ofrece plantillas personalizables, controles de marca y una rica biblioteca de medios para ayudarte a crear vídeos instructivos atractivos para la gestión de accesos. También puedes añadir subtítulos para mejorar la claridad y accesibilidad para tus empleados.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a crear soluciones de vídeo de gestión de identidades conformes?

Sí, HeyGen permite a las organizaciones crear contenido de vídeo profesional y claro para sus soluciones de gestión de identidades, asegurando un mensaje consistente y una marca visual que apoye procesos conformes y seguros para los empleados.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de una variedad de contenido de vídeo de gestión de identidades y accesos?

HeyGen apoya la creación de diverso contenido de vídeo de gestión de identidades y accesos permitiéndote producir fácilmente vídeos para varios temas, desde protocolos de identidad física hasta sistemas de identidad digital, con relaciones de aspecto flexibles para diferentes plataformas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo