Domina la Ideación: Crea Vídeos de Formación Atractivos
Aumenta la capacidad de tu equipo para generar ideas con vídeos de formación dinámicos, producidos sin esfuerzo usando la función de texto a vídeo de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo dinámico de 90 segundos dirigido a equipos UX distribuidos y gestores de proyectos, ofreciendo estrategias prácticas para Solucionar Problemas de Ideación Grupal en un entorno de Ideación Remota. El estilo visual debe ser colaborativo y enérgico, con destacados de texto en pantalla, todo generado sin esfuerzo usando la función de texto a vídeo de HeyGen, acompañado de un tono de audio optimista y alentador.
Produce un vídeo tutorial detallado de 2 minutos para investigadores y diseñadores UX junior, demostrando la aplicación efectiva de Diagramación de Afinidad y Mapeo de Viajes como herramientas cruciales en la fase de ideación. Emplea un estilo visual brillante e ilustrativo con demostraciones paso a paso, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales de fondo atractivos, y una voz en off amigable y de tipo tutorial para guiar a la audiencia.
Diseña un vídeo explicativo sofisticado de 60 segundos dirigido a profesionales senior de UX y líderes de equipo, destacando la importancia de integrar la Estrategia UX con una Narrativa convincente para Presentar el Trabajo UX de manera efectiva. El estilo visual debe ser minimalista pero impactante con animaciones sutiles, mejorado por la función de subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad, y entregado con una voz segura y persuasiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de Formación en Ideación Completos.
Produce cursos de vídeo extensos sobre metodologías de ideación para educar y ampliar tu alcance de formación a nivel global.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación de Ideación.
Mejora la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en talleres de ideación con contenido de vídeo dinámico generado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen apoyar la fase inicial de ideación para proyectos de diseño?
HeyGen permite a los usuarios generar rápidamente ideas en contenido visual atractivo transformando guiones de texto en vídeos convincentes con avatares de AI y voces en off. Esto agiliza significativamente el proceso creativo de lluvia de ideas para diversos desafíos de diseño.
¿Facilita HeyGen la explicación de metodologías complejas del Proceso de Diseño?
Sí, HeyGen es una herramienta excelente para articular visualmente procesos de diseño técnicos. Los usuarios pueden crear vídeos instructivos claros, completos con voces en off profesionales y subtítulos, para explicar conceptos como Diagramación de Afinidad, Mapeo de Viajes o Lean UX, mejorando la comprensión durante sesiones de formación en conferencias UX o talleres de ideación remota.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la ideación remota y la comunicación del equipo?
HeyGen simplifica la ideación remota permitiendo a los equipos producir y compartir rápidamente vídeos explicativos usando plantillas personalizables. Esto ayuda a comunicar efectivamente la estrategia UX, hallazgos de investigación de usuarios o desafíos de diseño, fomentando una comprensión más clara entre los miembros del equipo distribuidos.
¿Puede HeyGen ayudar a crear presentaciones atractivas para el trabajo UX o la investigación de usuarios?
Absolutamente, HeyGen permite a los diseñadores crear presentaciones de vídeo atractivas de su trabajo UX. Al usar texto a vídeo y avatares de AI realistas, la Narrativa para Presentar el Trabajo UX se vuelve más dinámica e impactante, mostrando efectivamente Tableros de Inspiración en UX, ideas de investigación de usuarios y decisiones de diseño en general.