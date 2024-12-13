Crea Vídeos de Formación Híbrida para Empleados Comprometidos
Produce rápidamente vídeos de formación efectivos para equipos remotos utilizando la eficiente función de texto a vídeo de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación efectivo de 45 segundos dirigido a los miembros del equipo existentes para optimizar sus habilidades de colaboración virtual. El estilo visual debe ser dinámico e informativo, incorporando ayudas visuales claras, mientras que el audio presenta un tono conversacional y animado, aprovechando eficazmente la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para crear una guía concisa sobre las mejores prácticas para empleados remotos.
Produce un vídeo de formación tranquilizador de 30 segundos para todos los empleados, centrado en mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal en entornos híbridos. El vídeo requiere un estilo visual relajado y empático, complementado con música de fondo suave y una voz en off tranquilizadora generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, creando contenido atractivo con consejos prácticos para establecer límites y gestionar el bienestar.
Diseña un vídeo crítico de 90 segundos sobre la creación de vídeos de formación híbrida específicamente para protocolos de seguridad, dirigido a todos los empleados, especialmente aquellos que manejan datos sensibles de la empresa de forma remota. Este vídeo profesional y serio debe utilizar gráficos claros, ofrecer una voz formal y autoritaria, e incorporar eficazmente subtítulos para asegurar que las herramientas de producción de alta calidad transmitan información crucial sobre las mejores prácticas de seguridad de datos y cumplimiento.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora la efectividad de tus vídeos de formación híbrida utilizando IA para crear contenido altamente atractivo que mejora la retención de los aprendices.
Escala Cursos de Formación y Alcance.
Desarrolla rápidamente numerosos vídeos de formación para empleados de alta calidad, expandiendo tu alcance a todos los empleados remotos y en oficina a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación híbrida efectivos?
HeyGen aprovecha la tecnología impulsada por IA, incluyendo avatares de IA y texto a vídeo desde guion, para agilizar la producción de contenido atractivo. Esto asegura que tus vídeos de formación híbrida sean tanto impactantes como fácilmente escalables para todos los empleados remotos.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación atractivos para empleados?
HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas, incluyendo plantillas de vídeo personalizables y una rica biblioteca de medios, para mejorar la narración. Puedes utilizar avatares de IA y diversas voces en off para producir contenido de alta calidad que realmente resuene con tu audiencia.
¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y el branding profesional para los vídeos de formación?
HeyGen apoya la accesibilidad total generando automáticamente subtítulos para todos tus vídeos de formación. Además, los controles de branding profesional te permiten integrar el logo y los colores de tu empresa, asegurando una producción consistente y de alta calidad para tu plataforma de e-learning.
¿Puede HeyGen producir eficientemente vídeos de formación para empleados de formato corto?
Sí, HeyGen está diseñado para producir eficientemente vídeos de formación para empleados de formato corto a través de sus capacidades de texto a vídeo impulsadas por IA. Puedes generar rápidamente contenido atractivo utilizando avatares de IA y generación instantánea de voz en off, haciendo que la producción de vídeos sea más rápida y accesible para un despliegue rápido.