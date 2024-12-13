Crea Vídeos de Formación para Reuniones Híbridas con AI

Agiliza la creación de vídeos de formación profesionales y accesibles para reuniones híbridas utilizando los avatares de AI de HeyGen.

406/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Empodera a tus líderes de equipo y gerentes con un dinámico vídeo de 60 segundos sobre habilidades esenciales de facilitación para equipos remotos. Apunta a un estilo visual moderno y atractivo, con diversos avatares de AI interactuando en un entorno virtual, complementado con música de fondo animada, todo hecho realidad a través de la potente capacidad de avatares de AI de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Asegúrate de que todo el personal y los equipos globales puedan acceder a información vital a través de un vídeo conciso de 30 segundos que demuestre las mejores prácticas para reuniones híbridas, enfatizando el compromiso de los empleados. El estilo visual debe ser informativo y fácil de entender, utilizando gráficos simples y subtítulos generados automáticamente a través de la función de Subtítulos/captions de HeyGen para máxima accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Los departamentos de RRHH y los especialistas en L&D pueden agilizar rápidamente el proceso de creación de vídeos de formación impactantes para reuniones híbridas con esta guía elegante de 50 segundos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual eficiente, mostrando un flujo de trabajo sin interrupciones, y ser narrado por un actor de voz de AI claro y profesional, aprovechando la superior función de generación de Voiceover de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación para Reuniones Híbridas

Agiliza la creación de vídeos de formación atractivos para reuniones híbridas con las herramientas de AI de HeyGen, asegurando que tus equipos remotos estén siempre conectados e informados.

1
Step 1
Crea tu Guion o Comienza con una Plantilla
Comienza escribiendo tu guion de formación, delineando los puntos clave para una configuración efectiva de reuniones híbridas y habilidades de facilitación. Alternativamente, selecciona de las plantillas de vídeo impulsadas por AI de HeyGen para iniciar tu proyecto. Este paso aprovecha la capacidad de HeyGen para convertir texto en vídeo.
2
Step 2
Elige tu Avatar de AI y Voz
Personaliza tu vídeo de formación seleccionando entre una diversa gama de Avatares de AI. Combina tu avatar elegido con una voz de sonido natural para entregar tu guion, mejorando el compromiso para equipos remotos.
3
Step 3
Añade Visuales y Elementos Esenciales
Mejora tu contenido con visuales relevantes de la biblioteca de medios. Utiliza el Generador de Subtítulos de AI para añadir automáticamente subtítulos, haciendo tus vídeos de formación más accesibles y profesionales. Incorpora la marca para un aspecto consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Vídeos de Formación
Una vez finalizado tu proyecto, exporta tus vídeos de formación para reuniones híbridas en tu formato y relación de aspecto preferidos. Este paso final asegura que tu contenido pulido esté listo para una distribución sin problemas a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta una Cultura Positiva en Reuniones Híbridas

.

Crea vídeos atractivos e inspiradores para motivar a los empleados, promoviendo un ambiente positivo y productivo para todos los participantes de reuniones híbridas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para reuniones híbridas?

Las herramientas de AI de HeyGen agilizan el proceso de creación de vídeos de formación para reuniones híbridas de calidad profesional. Puedes aprovechar los Avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo para producir contenido atractivo de manera eficiente, mejorando el compromiso de los empleados para equipos remotos.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de formación para reuniones híbridas de calidad profesional?

HeyGen permite a los usuarios generar contenido de calidad profesional para vídeos de formación de reuniones híbridas utilizando Avatares de AI, un Actor de Voz de AI y un Generador de Subtítulos de AI. Estas características aseguran vídeos de formación accesibles con una presentación pulida y atractiva.

¿Pueden las plantillas de vídeo impulsadas por AI de HeyGen ayudar en el desarrollo de vídeos de formación para la configuración y habilidades de facilitación de reuniones?

Absolutamente, las plantillas de vídeo impulsadas por AI de HeyGen están diseñadas para agilizar el proceso de desarrollo de vídeos de formación efectivos para habilidades esenciales como la configuración y habilidades de facilitación de reuniones. Estas plantillas personalizables, combinadas con texto a vídeo, permiten una rápida creación de contenido.

¿Cómo asegura HeyGen que los vídeos de formación para reuniones híbridas sean accesibles y atractivos para diversos equipos remotos?

HeyGen mejora la accesibilidad y el compromiso de los empleados para equipos remotos a través de características como un Generador de Subtítulos de AI y locuciones multilingües. Crear vídeos de formación accesibles asegura que todos los participantes, independientemente de su ubicación o idioma, puedan aprender y conectarse efectivamente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo