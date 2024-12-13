Las comunidades pueden aprovechar la plataforma fácil de usar de HeyGen para crear contenido atractivo que enseñe a los residentes cómo prepararse antes de la temporada de huracanes. Utiliza avatares de AI para explicar un plan de comunicaciones, entender la información del pronóstico y mantenerse protegido durante las tormentas. Esto empodera a los gobiernos locales y grupos para diseminar eficientemente conocimientos esenciales sobre preparación para desastres.