Crea Vídeos de Resumen de HRIS: Rápidos, Atractivos y Potenciados por AI

Optimiza la formación en RRHH y aumenta el compromiso de los empleados transformando texto en vídeos atractivos de resumen de HRIS usando el Texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de HRIS de 90 segundos para nuevos empleados, cubriendo características esenciales de autoservicio como solicitudes de tiempo libre e inscripción de beneficios. Este vídeo debe adoptar un estilo visual acogedor y atractivo con texto en pantalla amigable y una voz en off cálida, fomentando una experiencia positiva de incorporación de empleados. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar eficientemente la narrativa y asegúrate de que todos los subtítulos/captions se produzcan automáticamente para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 2 minutos para todos los empleados, explicando las nuevas regulaciones de privacidad de datos dentro del HRIS. El vídeo necesita un estilo visual autoritario pero accesible, utilizando una marca corporativa consistente y metraje profesional de la biblioteca de medios/soporte de stock, respaldado por una voz en off precisa. Emplea las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para mantener la consistencia de la marca mientras entregas vídeos críticos impulsados por AI sobre cumplimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a gerentes de RRHH y especialistas en L&D, mostrando la facilidad de crear contenido atractivo para introducciones de módulos de HRIS. Este vídeo debe presentar un estilo visual dinámico y moderno con cortes rápidos y música de fondo animada, enfatizando la personalización y eficiencia. Demuestra cómo las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen permiten un despliegue rápido y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Resumen de HRIS

Genera rápidamente vídeos de formación de HRIS atractivos y potenciados por AI para una incorporación de empleados y cumplimiento sin problemas usando nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla tu contenido y transforma sin esfuerzo tu texto en vídeo atractivo con nuestra función de Texto a vídeo, ideal para vídeos de formación de HRIS.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI realistas para presentar tus vídeos de resumen de HRIS, asegurando una experiencia profesional y relatable.
3
Step 3
Personaliza con Facilidad
Mejora tu vídeo aplicando plantillas personalizables, añadiendo personalización de marca y generando voces en off para hacer tu contenido verdaderamente único y atractivo para los equipos de RRHH.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus vídeos de resumen de HRIS potenciados por AI y expórtalos fácilmente para su distribución, perfectos para la incorporación de empleados y formación en cumplimiento.

Desarrolla Rápidamente Vídeos de Resumen de HRIS

Genera rápidamente vídeos de resumen de HRIS convincentes y concisos y clips cortos, haciendo que la información compleja del sistema sea fácil de digerir para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar la creación de vídeos de resumen de HRIS?

HeyGen es una plataforma avanzada de vídeo AI que permite a los equipos de RRHH crear vídeos de resumen de HRIS de manera eficiente. Con capacidades de Texto a vídeo y avatares AI, puedes transformar guiones en contenido atractivo rápidamente.

¿Qué características específicas ofrece HeyGen para la producción de vídeos de formación técnica de HRIS?

HeyGen ofrece características robustas para la producción de vídeos de formación técnica de HRIS, incluyendo avatares AI avanzados y generación precisa de voz en off. También proporciona generación automática de subtítulos y plantillas personalizables para asegurar experiencias de aprendizaje completas y accesibles.

¿Por qué elegir HeyGen para mejorar el compromiso de los empleados con el contenido de formación de HRIS?

HeyGen ayuda a aumentar el compromiso de los empleados al permitir la creación de vídeos de formación de HRIS dinámicos y visualmente ricos. Utiliza avatares AI profesionales y una biblioteca de medios para producir contenido atractivo que capte la atención y mejore la retención de aprendizaje para la incorporación de empleados y formación en cumplimiento.

¿HeyGen admite la personalización de marca y escalado para iniciativas de vídeo de HRIS?

Sí, HeyGen admite completamente los controles de personalización de marca, permitiendo a los equipos de RRHH incorporar logotipos y colores personalizados en sus vídeos de formación de HRIS. Las plantillas personalizables de la plataforma y el soporte multilingüe también facilitan escalar tu contenido de vídeo globalmente mientras mantienes la consistencia de la marca.

