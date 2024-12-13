Crea Vídeos de Formación de Procesos de RRHH: Potencia el Aprendizaje de los Empleados

Optimiza la incorporación de empleados y la formación en cumplimiento con vídeos de RRHH atractivos, utilizando avatares de IA para un toque humano.

272/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de RRHH de 45 segundos para todos los empleados, diseñado para proporcionar un repaso rápido e informativo sobre las regulaciones clave de cumplimiento, utilizando visuales claros y narración profesional, mejorado con los subtítulos de HeyGen para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos de RRHH que introduzca el nuevo software de nóminas, ofreciendo una guía paso a paso con visuales nítidos y un tono amigable, hecho más efectivo a través de la generación de voz en off de HeyGen para asegurar instrucciones claras para el contenido de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un inspirador vídeo de formación en habilidades blandas de 30 segundos dirigido a todos los empleados, fomentando el desarrollo profesional y destacando la importancia de la comunicación efectiva, adoptando un estilo visual y auditivo motivador, y aprovechando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para un aspecto pulido como parte de programas de formación más amplios.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación de Procesos de RRHH

Produce rápidamente vídeos de formación de RRHH atractivos e informativos con IA, optimizando tus procesos de RRHH y mejorando el aprendizaje de los empleados.

1
Step 1
Crea tu Guion
Redacta el contenido para tu formación de procesos de RRHH. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin esfuerzo tu texto en una narrativa visual.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu formación de RRHH, asegurando una presencia en pantalla profesional y cercana.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo con imágenes, vídeos y música relevantes, luego aplica los controles de Marca únicos de tu empresa (logotipo, colores) para mantener una apariencia y sensación consistentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación de RRHH añadiendo subtítulos para accesibilidad, luego expórtalo en el formato de aspecto deseado para una fácil distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procesos de RRHH Complejos

.

Transforma políticas y procedimientos de RRHH complejos en contenido de vídeo fácil de entender, mejorando la comprensión y el cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación de procesos de RRHH de manera eficiente?

HeyGen es un avanzado Creador de Vídeos de Formación de RRHH con IA que simplifica significativamente la creación de vídeos de formación de procesos de RRHH completos. Con sus capacidades intuitivas de texto a vídeo y diversos avatares de IA, puedes producir rápidamente contenido de formación de alta calidad sin necesidad de habilidades de producción complejas.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para producir vídeos de RRHH atractivos para la formación?

HeyGen te permite crear vídeos de RRHH atractivos para la formación al integrar un toque humano en tus comunicaciones, lo que se alinea con la intención creativa. Puedes utilizar plantillas personalizables, avatares de IA realistas y generar voces en off para crear contenido convincente y compartible que realmente resuene con los empleados.

¿Puede HeyGen usarse para varios tipos de vídeos de formación de RRHH, como incorporación o cumplimiento?

Absolutamente. HeyGen es versátil para todos tus vídeos de formación de RRHH, incluyendo vídeos esenciales de incorporación y formación crítica en cumplimiento. Sus controles de marca y generación de subtítulos aseguran que tus programas de incorporación y formación de empleados sean consistentes, accesibles y presentados profesionalmente.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de contenido de vídeo de formación liderado por empleados?

HeyGen simplifica la producción de contenido de vídeo de formación liderado por empleados al transformar guiones en vídeos dinámicos sin esfuerzo. Esto permite a tu departamento de RRHH desarrollar y distribuir rápidamente programas de formación vitales con avatares de IA, reduciendo el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeo tradicional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo