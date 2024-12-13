Crea Vídeos de Orientación de RRHH que Involucren y Retengan

Aumenta el compromiso y la retención de los empleados personalizando tu incorporación con avatares AI dinámicos.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo esencial de orientación de RRHH de 45 segundos para todos los nuevos empleados en un entorno corporativo grande, presentando información clave de políticas con una estética limpia y profesional y una narración clara e informativa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar la precisión e incluye subtítulos para accesibilidad, haciendo que el proceso de incorporación sea fluido y completo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de incorporación atractivo de 30 segundos para puestos de nivel inicial, con el objetivo de fomentar el compromiso de los empleados destacando la colaboración en equipo y la misión de la empresa con visuales dinámicos y un estilo de audio enérgico. Aprovecha las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para crear rápidamente una experiencia visualmente atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo detallado de orientación de RRHH de 90 segundos específicamente para nuevos reclutas de gestión, explicando paquetes de beneficios avanzados y expectativas de liderazgo con un estilo visual corporativo pulido y una voz en off tranquilizadora y autoritaria. Este vídeo debe crear efectivamente vídeos de orientación de RRHH que contribuyan a la retención de empleados, utilizando los avatares AI de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas internas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Orientación de RRHH

Produce sin esfuerzo vídeos de orientación de RRHH profesionales y atractivos utilizando funciones impulsadas por AI para dar la bienvenida a nuevos empleados y mostrar la cultura de tu empresa.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Escribe un Guion
Elige entre plantillas de vídeo personalizables o pega tu guion de orientación de RRHH directamente en HeyGen para comenzar a crear vídeos de incorporación atractivos utilizando texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Elige tu Portavoz AI
Mejora tu mensaje seleccionando un portavoz AI de nuestra diversa biblioteca de avatares AI para narrar tu contenido de orientación de RRHH con avatares AI.
3
Step 3
Aplica Branding y Enriquece el Contenido
Integra la imagen de marca de tu empresa, incluyendo logos y colores, y añade elementos esenciales como música de fondo, medios de stock y subtítulos automáticos utilizando controles de branding (logo, colores).
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Genera tu vídeo de orientación de RRHH de alta calidad y expórtalo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto para compartirlo sin problemas en todas tus plataformas internas con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Experiencias de Bienvenida Atractivas

Desarrolla vídeos de bienvenida inspiradores y personalizados que comuniquen efectivamente la cultura de la empresa y motiven a los nuevos miembros del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación de RRHH atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de incorporación profesionales y atractivos rápidamente. Aprovecha nuestras funciones impulsadas por AI, incluyendo portavoces AI realistas y plantillas de vídeo personalizables, para crear vídeos de bienvenida personalizados que resuenen con los nuevos empleados y mejoren el compromiso de los empleados.

¿Qué características impulsadas por AI ofrece HeyGen para vídeos de incorporación?

HeyGen proporciona robustas características impulsadas por AI para revolucionar tus vídeos de incorporación. Utiliza nuestros avatares generados por AI y capacidades avanzadas de texto a vídeo para transformar guiones simples en contenido visual dinámico, completo con voces en off multilingües y subtítulos automáticos para equipos globales.

¿Son adecuadas las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen para vídeos de orientación de RRHH?

Absolutamente, HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas de vídeo personalizables diseñadas específicamente para satisfacer diversas necesidades de RRHH, incluyendo vídeos de orientación de RRHH completos. Personalízalas fácilmente con el logo y los colores de tu empresa para asegurar una cultura empresarial coherente y profesional desde el primer día.

¿Puede HeyGen mejorar el compromiso y la retención de los empleados a través de sus vídeos?

Sí, al permitir la creación de vídeos de bienvenida personalizados y vídeos de incorporación atractivos, HeyGen contribuye significativamente a un mayor compromiso y retención de los empleados. Una experiencia de orientación bien producida, informativa y acogedora establece un tono positivo e integra efectivamente a los nuevos empleados en la cultura de tu empresa.

