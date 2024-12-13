Crea Vídeos de Orientación de RRHH que Involucren y Retengan
Aumenta el compromiso y la retención de los empleados personalizando tu incorporación con avatares AI dinámicos.
Desarrolla un vídeo esencial de orientación de RRHH de 45 segundos para todos los nuevos empleados en un entorno corporativo grande, presentando información clave de políticas con una estética limpia y profesional y una narración clara e informativa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para asegurar la precisión e incluye subtítulos para accesibilidad, haciendo que el proceso de incorporación sea fluido y completo.
Diseña un vídeo de incorporación atractivo de 30 segundos para puestos de nivel inicial, con el objetivo de fomentar el compromiso de los empleados destacando la colaboración en equipo y la misión de la empresa con visuales dinámicos y un estilo de audio enérgico. Aprovecha las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para crear rápidamente una experiencia visualmente atractiva.
Crea un vídeo detallado de orientación de RRHH de 90 segundos específicamente para nuevos reclutas de gestión, explicando paquetes de beneficios avanzados y expectativas de liderazgo con un estilo visual corporativo pulido y una voz en off tranquilizadora y autoritaria. Este vídeo debe crear efectivamente vídeos de orientación de RRHH que contribuyan a la retención de empleados, utilizando los avatares AI de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para varias plataformas internas.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Optimiza la Creación de Contenido de RRHH.
Crea y entrega eficientemente vídeos de orientación de RRHH completos a todos los nuevos empleados, asegurando un mensaje coherente.
Mejora el Compromiso de Nuevos Empleados.
Aumenta el compromiso y las tasas de retención de nuevos empleados con experiencias de incorporación interactivas y personalizadas impulsadas por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de orientación de RRHH atractivos?
HeyGen te permite crear vídeos de incorporación profesionales y atractivos rápidamente. Aprovecha nuestras funciones impulsadas por AI, incluyendo portavoces AI realistas y plantillas de vídeo personalizables, para crear vídeos de bienvenida personalizados que resuenen con los nuevos empleados y mejoren el compromiso de los empleados.
¿Qué características impulsadas por AI ofrece HeyGen para vídeos de incorporación?
HeyGen proporciona robustas características impulsadas por AI para revolucionar tus vídeos de incorporación. Utiliza nuestros avatares generados por AI y capacidades avanzadas de texto a vídeo para transformar guiones simples en contenido visual dinámico, completo con voces en off multilingües y subtítulos automáticos para equipos globales.
¿Son adecuadas las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen para vídeos de orientación de RRHH?
Absolutamente, HeyGen ofrece una diversa biblioteca de plantillas de vídeo personalizables diseñadas específicamente para satisfacer diversas necesidades de RRHH, incluyendo vídeos de orientación de RRHH completos. Personalízalas fácilmente con el logo y los colores de tu empresa para asegurar una cultura empresarial coherente y profesional desde el primer día.
¿Puede HeyGen mejorar el compromiso y la retención de los empleados a través de sus vídeos?
Sí, al permitir la creación de vídeos de bienvenida personalizados y vídeos de incorporación atractivos, HeyGen contribuye significativamente a un mayor compromiso y retención de los empleados. Una experiencia de orientación bien producida, informativa y acogedora establece un tono positivo e integra efectivamente a los nuevos empleados en la cultura de tu empresa.