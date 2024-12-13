Crea Vídeos de Traspaso de RRHH Sin Esfuerzo con IA

Crea rápidamente vídeos profesionales de traspaso de RRHH que involucren a los nuevos empleados y estandaricen la formación con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de bienvenida de 90 segundos para nuevos empleados, centrado en hacer que sus primeros días sean fluidos y atractivos. El estilo visual debe ser moderno e inclusivo, mostrando diversos avatares de IA en diferentes entornos laborales, complementado con una locución cálida y acogedora. Este vídeo atractivo tiene como objetivo introducir la cultura de la empresa y los procedimientos iniciales, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para añadir un toque humano sin necesidad de filmación tradicional.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo vibrante de 45 segundos para el traspaso de RRHH dirigido a especialistas y gerentes de RRHH, demostrando lo fácil que es crear contenido de marca para comunicaciones internas. El vídeo debe tener un estilo visual elegante y de marca de la empresa con música de fondo animada y una locución profesional, asegurando la consistencia de la marca en todos los materiales. Esta solución utiliza las extensas plantillas y escenas de vídeo de HeyGen para ensamblar rápidamente mensajes de alta calidad y coherentes con la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación detallado de 2 minutos para equipos de formación y desarrollo, específicamente para la transferencia de conocimiento técnico en traspasos de turnos complejos. El estilo visual debe ser claro e instructivo, incorporando grabaciones de pantalla detalladas y visuales paso a paso, apoyado por una locución calmada, precisa y educativa. Este vídeo facilitará una mejor integración con el LMS al ofrecer contenido comprensible y fácil de digerir, mejorado por la generación avanzada de locuciones de HeyGen para una narración consistente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Traspaso de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos de traspaso de RRHH que estandaricen la transferencia de conocimiento y aseguren una transición fluida para los nuevos empleados utilizando la creación de vídeos impulsada por IA.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde un Guion
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales o pega tu guion de traspaso de RRHH para generar instantáneamente un borrador. Este paso fundamental ayuda a optimizar tu proceso de creación de contenido, asegurando una estructura consistente para tus vídeos de traspaso de RRHH.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA y Elementos de Marca
Da vida a tu mensaje eligiendo un avatar de IA para presentar tu contenido. Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia de marca y crear vídeos de RRHH profesionales que se alineen con tu identidad corporativa.
3
Step 3
Añade Locuciones y Refina el Contenido
Mejora tu vídeo con locuciones de sonido natural, ya sea generadas a partir de tu guion o subiendo tu propio audio. Utiliza subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y asegurar una transferencia de conocimiento clara, haciendo tus vídeos de formación más efectivos para los nuevos empleados.
4
Step 4
Exporta e Integra tu Vídeo de Traspaso
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en la relación de aspecto deseada para una integración fluida en tu sistema de gestión de aprendizaje (LMS) o plataformas internas. Esto permite una fácil distribución de vídeos atractivos, simplificando el proceso de traspaso de RRHH.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información Compleja de RRHH

Utiliza IA para transformar políticas y procedimientos de RRHH complejos en explicaciones en vídeo claras y comprensibles, mejorando la comprensión y reduciendo la confusión para los nuevos empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar los flujos de trabajo de creación de vídeos impulsados por IA?

HeyGen simplifica la creación de vídeos impulsados por IA permitiendo a los usuarios generar vídeos profesionales directamente desde guiones de texto, aprovechando herramientas avanzadas de IA como avatares de IA personalizables y locuciones realistas. Este proceso optimizado mejora significativamente la eficiencia para diversas aplicaciones, incluida la creación de vídeos de formación.

¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la personalización de vídeos y la consistencia de marca?

HeyGen proporciona robustas capacidades de IA para la personalización de vídeos, incluyendo una amplia gama de avatares de IA y locuciones realistas que se pueden adaptar para coincidir con tu marca. Nuestras herramientas de IA generativa aseguran la consistencia de marca en todos tus vídeos atractivos, incluso apoyando funciones como sincronización labial y cambios de rostro para una personalización mejorada.

¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes para vídeos de formación?

Sí, HeyGen está diseñado para soportar una integración fluida con LMS, optimizando la distribución de tus vídeos de formación y mejorando la automatización del flujo de trabajo. Esto permite la generación y despliegue de vídeos de extremo a extremo, asegurando que tus vídeos atractivos lleguen a tu audiencia de manera eficiente.

¿Qué características técnicas aseguran la calidad y accesibilidad en la salida de vídeo de HeyGen?

HeyGen asegura la calidad técnica y la accesibilidad a través de características como subtítulos generados automáticamente y un traductor de vídeo incorporado, apoyando a una audiencia global. La plataforma también ofrece redimensionamiento flexible de la relación de aspecto, exportaciones y generación de fondos para mantener estándares profesionales en todos los vídeos atractivos.

