Crea Vídeos de Traspaso de RRHH Sin Esfuerzo con IA
Crea rápidamente vídeos profesionales de traspaso de RRHH que involucren a los nuevos empleados y estandaricen la formación con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Crea un vídeo de bienvenida de 90 segundos para nuevos empleados, centrado en hacer que sus primeros días sean fluidos y atractivos. El estilo visual debe ser moderno e inclusivo, mostrando diversos avatares de IA en diferentes entornos laborales, complementado con una locución cálida y acogedora. Este vídeo atractivo tiene como objetivo introducir la cultura de la empresa y los procedimientos iniciales, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para añadir un toque humano sin necesidad de filmación tradicional.
Desarrolla un vídeo vibrante de 45 segundos para el traspaso de RRHH dirigido a especialistas y gerentes de RRHH, demostrando lo fácil que es crear contenido de marca para comunicaciones internas. El vídeo debe tener un estilo visual elegante y de marca de la empresa con música de fondo animada y una locución profesional, asegurando la consistencia de la marca en todos los materiales. Esta solución utiliza las extensas plantillas y escenas de vídeo de HeyGen para ensamblar rápidamente mensajes de alta calidad y coherentes con la marca.
Produce un vídeo de formación detallado de 2 minutos para equipos de formación y desarrollo, específicamente para la transferencia de conocimiento técnico en traspasos de turnos complejos. El estilo visual debe ser claro e instructivo, incorporando grabaciones de pantalla detalladas y visuales paso a paso, apoyado por una locución calmada, precisa y educativa. Este vídeo facilitará una mejor integración con el LMS al ofrecer contenido comprensible y fácil de digerir, mejorado por la generación avanzada de locuciones de HeyGen para una narración consistente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Involucra a los nuevos empleados con vídeos de traspaso de RRHH dinámicos e impulsados por IA, asegurando la retención de información crítica para una transición fluida y una productividad mejorada.
Escala la Creación de Contenido de Traspaso de RRHH.
Produce rápidamente un gran volumen de vídeos de traspaso de RRHH estandarizados utilizando IA, alcanzando a cada nuevo empleado de manera consistente, independientemente de su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar los flujos de trabajo de creación de vídeos impulsados por IA?
HeyGen simplifica la creación de vídeos impulsados por IA permitiendo a los usuarios generar vídeos profesionales directamente desde guiones de texto, aprovechando herramientas avanzadas de IA como avatares de IA personalizables y locuciones realistas. Este proceso optimizado mejora significativamente la eficiencia para diversas aplicaciones, incluida la creación de vídeos de formación.
¿Qué capacidades de IA ofrece HeyGen para la personalización de vídeos y la consistencia de marca?
HeyGen proporciona robustas capacidades de IA para la personalización de vídeos, incluyendo una amplia gama de avatares de IA y locuciones realistas que se pueden adaptar para coincidir con tu marca. Nuestras herramientas de IA generativa aseguran la consistencia de marca en todos tus vídeos atractivos, incluso apoyando funciones como sincronización labial y cambios de rostro para una personalización mejorada.
¿Puede HeyGen integrarse con los sistemas de gestión de aprendizaje existentes para vídeos de formación?
Sí, HeyGen está diseñado para soportar una integración fluida con LMS, optimizando la distribución de tus vídeos de formación y mejorando la automatización del flujo de trabajo. Esto permite la generación y despliegue de vídeos de extremo a extremo, asegurando que tus vídeos atractivos lleguen a tu audiencia de manera eficiente.
¿Qué características técnicas aseguran la calidad y accesibilidad en la salida de vídeo de HeyGen?
HeyGen asegura la calidad técnica y la accesibilidad a través de características como subtítulos generados automáticamente y un traductor de vídeo incorporado, apoyando a una audiencia global. La plataforma también ofrece redimensionamiento flexible de la relación de aspecto, exportaciones y generación de fondos para mantener estándares profesionales en todos los vídeos atractivos.