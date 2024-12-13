Crea Vídeos de Flujo de Trabajo de Contratación para un Reclutamiento Más Rápido
Transforma tu proceso de contratación convirtiendo texto en vídeos atractivos, mejorando la claridad y la experiencia del candidato.
Produce un vídeo informativo de 45 segundos explicando un paso crucial en tu proceso de reclutamiento, dirigido a los solicitantes de empleo para mejorar su experiencia como candidatos. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y subtítulos claros para ofrecer una explicación moderna y fácil de usar con un estilo visual y auditivo informativo.
Crea un vídeo conciso de 30 segundos sobre el flujo de trabajo de contratación interna para tu equipo de adquisición de talento, destacando las mejores prácticas para usar nuevas herramientas de vídeo para el reclutamiento. Emplea la amplia biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para lograr un estilo visual elegante, profesional e instructivo con una narrativa auditiva clara y orientadora.
Desarrolla un anuncio de trabajo en vídeo de marca creativo de 60 segundos para un rol crítico, diseñado para destacar ante un grupo diverso de candidatos potenciales. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentadores atractivos y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar en varias plataformas, manteniendo un estilo visual y auditivo audaz, llamativo y enérgico que refleje la marca empleadora única.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Reclutamiento con Vídeo AI.
Desarrolla rápidamente vídeos de reclutamiento impactantes y anuncios de trabajo utilizando AI para atraer efectivamente a talento de alto nivel.
Genera Vídeos Atractivos para Redes Sociales para Contratación.
Produce vídeos de marca empleadora atractivos y publicaciones de trabajo para redes sociales para aumentar el compromiso y alcance de los candidatos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de reclutamiento?
HeyGen te permite crear contenido profesional y atractivo para tus vídeos de reclutamiento utilizando avatares de AI y una amplia gama de plantillas de vídeo de AI. Puedes personalizar fácilmente los vídeos para reflejar la identidad única de tu marca, mejorando significativamente la creación de tus vídeos.
¿Qué beneficios ofrece HeyGen para agilizar el proceso de contratación?
HeyGen te permite crear vídeos de flujo de trabajo de contratación impactantes que agilizan significativamente el proceso de reclutamiento. Al entregar mensajes de vídeo consistentes y de alta calidad, puedes elevar la experiencia general del candidato y reducir el esfuerzo manual.
¿Puede HeyGen ayudarnos a crear vídeos de marca empleadora?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote producir vídeos de marca empleadora atractivos. Personaliza fácilmente los vídeos con tu logo, colores y elementos visuales específicos para que coincidan perfectamente con la apariencia y el tono de tu marca.
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de entrevistas en vídeo y otros contenidos de reclutamiento?
HeyGen simplifica la creación de vídeos profesionales a través de su intuitiva AI de texto a vídeo, permitiéndote generar entrevistas en vídeo dinámicas y varios contenidos de reclutamiento desde guiones. Utiliza avatares de AI realistas y voces en off, haciendo de HeyGen una poderosa herramienta de vídeo para el reclutamiento.