Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo informativo de 45 segundos explicando un paso crucial en tu proceso de reclutamiento, dirigido a los solicitantes de empleo para mejorar su experiencia como candidatos. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y subtítulos claros para ofrecer una explicación moderna y fácil de usar con un estilo visual y auditivo informativo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo conciso de 30 segundos sobre el flujo de trabajo de contratación interna para tu equipo de adquisición de talento, destacando las mejores prácticas para usar nuevas herramientas de vídeo para el reclutamiento. Emplea la amplia biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para lograr un estilo visual elegante, profesional e instructivo con una narrativa auditiva clara y orientadora.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de trabajo en vídeo de marca creativo de 60 segundos para un rol crítico, diseñado para destacar ante un grupo diverso de candidatos potenciales. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentadores atractivos y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar en varias plataformas, manteniendo un estilo visual y auditivo audaz, llamativo y enérgico que refleje la marca empleadora única.
Cómo Crear Vídeos de Flujo de Trabajo de Contratación

Eleva tu proceso de reclutamiento con vídeos atractivos y profesionales que informen a los candidatos y optimicen tu proceso de contratación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Desarrolla tu mensaje y utiliza la función de texto a vídeo desde guion para generar automáticamente un borrador de vídeo, transformando tu texto en visuales dinámicos rápidamente.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Mejora el compromiso seleccionando entre una diversa gama de avatares de AI para representar tu marca y transmitir tu mensaje con un tono profesional y amigable.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora la claridad y accesibilidad para todos los candidatos añadiendo subtítulos, asegurando que tu información crítica de contratación sea fácilmente comprendida.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo y utiliza la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizarlo para varias plataformas, haciéndolo listo para compartir a través de tus canales de reclutamiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de reclutamiento?

HeyGen te permite crear contenido profesional y atractivo para tus vídeos de reclutamiento utilizando avatares de AI y una amplia gama de plantillas de vídeo de AI. Puedes personalizar fácilmente los vídeos para reflejar la identidad única de tu marca, mejorando significativamente la creación de tus vídeos.

¿Qué beneficios ofrece HeyGen para agilizar el proceso de contratación?

HeyGen te permite crear vídeos de flujo de trabajo de contratación impactantes que agilizan significativamente el proceso de reclutamiento. Al entregar mensajes de vídeo consistentes y de alta calidad, puedes elevar la experiencia general del candidato y reducir el esfuerzo manual.

¿Puede HeyGen ayudarnos a crear vídeos de marca empleadora?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote producir vídeos de marca empleadora atractivos. Personaliza fácilmente los vídeos con tu logo, colores y elementos visuales específicos para que coincidan perfectamente con la apariencia y el tono de tu marca.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de entrevistas en vídeo y otros contenidos de reclutamiento?

HeyGen simplifica la creación de vídeos profesionales a través de su intuitiva AI de texto a vídeo, permitiéndote generar entrevistas en vídeo dinámicas y varios contenidos de reclutamiento desde guiones. Utiliza avatares de AI realistas y voces en off, haciendo de HeyGen una poderosa herramienta de vídeo para el reclutamiento.

