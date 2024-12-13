Crea Vídeos de Seguridad Vial que Salvan Vidas

Produce instantáneamente vídeos de seguridad vial atractivos a partir de tu guion para educar sobre la conducción agresiva y prevenir accidentes con el potente texto a vídeo de HeyGen.

394/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos sobre la correcta instalación de "Sillas de Seguridad Infantil" y la importancia crítica de la "Retención de Ocupantes" para nuevos padres y cuidadores. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y tranquilizador con gráficos claros y brillantes, empleando la función de Texto a vídeo de HeyGen para garantizar la precisión e incluyendo subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio de servicio público dramático de 30 segundos dirigido a todos los conductores, destacando los peligros de la "Conducción Agresiva" para reforzar la "Seguridad Vial" general. Este vídeo debe presentar visuales impactantes y de alto contraste y un diseño de sonido nítido, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para imágenes poderosas y el redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto para una entrega óptima en plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 50 segundos centrado en la concienciación sobre la "Seguridad en Motocicletas" tanto para los motociclistas como para otros usuarios de la carretera. El estilo visual y de audio debe ser aventurero pero cauteloso, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y empleando avatares de AI para representar diversas perspectivas y situaciones reales en la carretera.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Seguridad Vial

Produce sin esfuerzo vídeos de seguridad vial impactantes con las herramientas intuitivas de HeyGen, permitiéndote compartir mensajes de seguridad cruciales con claridad y precisión.

1
Step 1
Selecciona la Base de tu Vídeo
Comienza eligiendo entre varias "Plantillas y escenas" para establecer la base visual de tus "Vídeos de Seguridad Vial". Esto asegura un punto de partida profesional y atractivo.
2
Step 2
Elabora tu Mensaje de Seguridad
Utiliza la función de "Texto a vídeo desde guion" para transformar tu contenido de seguridad escrito en una narración convincente. Esto da vida a tus "Vídeos de Seguridad" con claridad.
3
Step 3
Personaliza y Marca tu Vídeo
Aplica tus "Controles de marca" personalizados para integrar logotipos, colores y fuentes, haciendo que tu mensaje de seguridad sea distintivo. Mejora tu "Conjunto de herramientas de vídeo" asegurando la consistencia visual.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Creación
Finaliza tu proyecto y utiliza el "Redimensionamiento y exportación de la relación de aspecto" para preparar tus "vídeos de seguridad vial" para varias plataformas, asegurando una visualización óptima para tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Anuncios de Seguridad Pública Impactantes

.

Desarrolla rápidamente anuncios de servicio público de alto rendimiento y campañas de seguridad con vídeo AI, maximizando el alcance y el impacto para las iniciativas de seguridad vial.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de seguridad vial de manera rápida y eficiente?

HeyGen permite a los usuarios crear rápidamente vídeos de seguridad vial de alta calidad utilizando sus capacidades de texto a vídeo con AI. Esto permite transformar rápidamente las pautas de seguridad en contenido visual impactante sin un tiempo de producción extenso.

¿Qué características ofrece HeyGen para producir vídeos de seguridad vial atractivos?

HeyGen proporciona un completo conjunto de herramientas de vídeo que incluye avatares de AI, plantillas profesionales y una biblioteca de medios de stock para producir vídeos de seguridad vial atractivos. Estas características ayudan a las organizaciones a crear contenido de seguridad visualmente dinámico y profesional.

¿Puede HeyGen generar voces en off y subtítulos para mensajes de seguridad?

Sí, HeyGen admite la generación robusta de voces en off y subtítulos automáticos, asegurando que tus mensajes críticos de seguridad vial sean accesibles y claramente entendidos por una audiencia más amplia. Esto mejora el alcance y el impacto de tus vídeos de seguridad.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en la producción de vídeos de seguridad?

HeyGen permite a las organizaciones aplicar controles de marca, como logotipos y colores de marca, en todos sus vídeos de seguridad. Esto asegura que cada pieza de contenido de vídeo se alinee con la identidad de tu marca, incluso al crear una amplia gama de mensajes de seguridad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo