Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo detallado de 90 segundos diseñado para trabajadores de almacenes y fábricas, centrado en minimizar el riesgo al realizar levantamientos en el lugar de trabajo. El enfoque visual debe incorporar escenarios realistas con énfasis en demostraciones calmadas y paso a paso, utilizando subtítulos para accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo animado de 45 segundos dirigido a jóvenes profesionales o personal de oficina que ocasionalmente levantan objetos pesados, enfatizando la seguridad en la salud. El vídeo debe presentar una estética visual brillante y de estilo caricaturesco con música de fondo animada y una voz entusiasta, generada fácilmente a partir de un guion utilizando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Construye un vídeo de seguridad en levantamiento de cargas pesadas de 2 minutos, completo y adaptado para supervisores y personal experimentado en diversos lugares de trabajo, detallando protocolos avanzados de levantamiento y uso de equipos. Emplea una presentación visual de estilo documental profesional, mejorada con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener diversas imágenes, complementada con un tono de audio serio y explicativo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Seguridad en Levantamiento de Cargas

Produce sin esfuerzo vídeos profesionales de seguridad en levantamiento de cargas para educar a tu personal y reducir el riesgo en los lugares de trabajo, asegurando que las técnicas de levantamiento correcto se demuestren claramente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Guion
Comienza eligiendo entre plantillas prediseñadas o introduce tu propio guion para delinear los mensajes clave de tu vídeo animado, cubriendo temas esenciales de seguridad como las Técnicas de Levantamiento Correcto.
2
Step 2
Personaliza tu Avatar de IA y Voz en Off
Da vida a tus instrucciones de seguridad seleccionando un avatar de IA para presentar tu contenido. Mejora la claridad con la generación de voz en off de sonido natural en varios idiomas y acentos.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Integra medios relevantes de la biblioteca incorporada o sube los tuyos para ilustrar escenarios clave de levantamiento de cargas en el lugar de trabajo. Aplica controles de marca como logotipos y colores para mantener la coherencia.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo de Seguridad
Una vez que tu vídeo esté completo, genéralo en el formato de aspecto deseado y expórtalo. Tu vídeo de seguridad integral está ahora listo para ser compartido con tu equipo para promover un entorno más seguro.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Instrucciones de Seguridad Complejas

Transforma protocolos de seguridad en levantamiento de cargas complejos en vídeos de IA claros, concisos y fácilmente comprensibles, mejorando la comprensión para todos los trabajadores.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen crear vídeos de seguridad atractivos para el levantamiento de cargas pesadas en el lugar de trabajo?

HeyGen aprovecha los avatares de IA y la tecnología de texto a vídeo para generar rápidamente vídeos profesionales de seguridad en levantamiento de cargas pesadas. Puedes transformar fácilmente guiones en vídeos animados visualmente atractivos que demuestran técnicas de levantamiento correcto, mejorando la formación en salud y seguridad en cualquier lugar de trabajo.

¿Ofrece HeyGen opciones técnicas como subtítulos y varios formatos de vídeo?

Sí, HeyGen está diseñado con características técnicas robustas para accesibilidad y distribución. Puedes añadir fácilmente subtítulos a tus vídeos de seguridad para una comprensión más amplia y descargar tu contenido terminado en múltiples opciones de formato de vídeo para adaptarse a tus necesidades, asegurando la compatibilidad con tu reproductor de vídeo o plataforma preferida.

¿Qué hace de HeyGen una solución eficiente para producir vídeos de salud y seguridad?

HeyGen agiliza todo el proceso de producción de vídeos, permitiéndote crear contenido de seguridad en salud impactante a partir de un guion en minutos. Esta eficiencia ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo al difundir rápidamente información crítica sobre técnicas de levantamiento correcto y otras tareas comunes a sus equipos.

¿Pueden los usuarios personalizar los vídeos de HeyGen para técnicas específicas de levantamiento correcto?

Absolutamente. HeyGen ofrece una variedad de plantillas y controles de marca, permitiéndote adaptar tus vídeos de seguridad a técnicas específicas de levantamiento correcto o a las directrices de tu empresa. También puedes incorporar el logotipo y los colores de tu marca para mantener la coherencia en todos tus materiales de formación en seguridad.

