crea vídeos de comunicación de riesgos sin esfuerzo con IA
Ofrece formación en seguridad clara y conforme generando vídeos de comunicación de riesgos atractivos con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para capacitar a los trabajadores en la interpretación efectiva de las Hojas de Datos de Seguridad. El estilo visual y de audio debe ser altamente detallado e instructivo, con generación de voz en off precisa para articular información compleja de manera clara, complementada con texto en pantalla para una mejor comprensión de los elementos de comunicación de riesgos.
Crea un vídeo conciso de 45 segundos centrado en la identificación y significado de los pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para personas que manejan productos químicos. Emplea un estilo visualmente impulsado con gráficos dinámicos y soporte de biblioteca de medios/stock relevante para ilustrar cada símbolo, asegurando una comunicación de riesgos rápida y efectiva.
Crea un vídeo de 2 minutos basado en escenarios dirigido a supervisores y líderes de equipo para resaltar el papel crítico de una comunicación de riesgos sólida en los Vídeos de Prevención de Accidentes. El vídeo debe tener un enfoque visual práctico y atractivo, aprovechando las capacidades de texto a vídeo desde el guion para desarrollar guiones personalizables que aborden peligros específicos en el lugar de trabajo y medidas preventivas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de Formación Integral.
Produce rápidamente vídeos de comunicación de riesgos extensos y cursos de formación en seguridad, asegurando un amplio alcance y una entrega de información coherente a todos los trabajadores.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza avatares de IA y guiones personalizables para crear vídeos de comunicación de riesgos dinámicos que mejoran significativamente el compromiso de los trabajadores y la retención de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos del Estándar de Comunicación de Riesgos?
HeyGen utiliza avatares de IA y generación de texto a vídeo para agilizar la producción de vídeos conformes al Estándar de Comunicación de Riesgos. Incorpora eficientemente detalles críticos de las hojas de datos de seguridad, asegurando precisión y facilidad en la creación de contenido.
¿Puede HeyGen ayudarnos a producir vídeos de formación en seguridad efectivos?
Absolutamente, HeyGen facilita la producción de vídeos de formación en seguridad y prevención de accidentes atractivos convirtiendo guiones en contenido dinámico con voces en off profesionales y opciones multilingües. Esto te permite capacitar a los trabajadores de manera más eficiente y efectiva.
¿Qué opciones personalizables ofrece HeyGen para nuestro contenido de comunicación de riesgos?
HeyGen ofrece guiones personalizables extensos, controles de marca y una biblioteca de medios completa para asegurar que tus vídeos de comunicación de riesgos se alineen con los estándares específicos de la empresa. Esto apoya la formación en materiales peligrosos adaptada y un mensaje coherente en toda tu organización.
¿Por qué elegir HeyGen para crear nuestra formación en comunicación de riesgos?
HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de comunicación de riesgos de alta calidad con avatares de IA y voces en off precisas, mejorando significativamente la eficiencia y el alcance. Ayuda a tu fuerza laboral a comprender mejor temas complejos como el Sistema Globalmente Armonizado a través de vídeos de formación de IA atractivos.