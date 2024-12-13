Crea Vídeos de Evaluación de Riesgos Fácil y Eficientemente

Optimiza la formación en seguridad laboral y asegura el cumplimiento normativo con avatares de IA que te ahorran tiempo y costes.

505/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una guía práctica de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo, ilustrando cómo aprovechar las Plantillas y escenas de HeyGen para generar rápidamente vídeos de evaluación de riesgos centrados en el cumplimiento normativo. El vídeo debe adoptar un estilo visual paso a paso y limpio, complementado por una generación de voz en off autoritaria para asegurar claridad e impacto al discutir peligros específicos.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo conciso de 30 segundos diseñado para formadores corporativos y oficiales de seguridad que gestionan múltiples ubicaciones, enfatizando la eficiencia de utilizar Vídeos de Entrenamiento de IA para contenido específico de cada sitio. El estilo visual sería moderno y dinámico, con avatares de IA profesionales y apoyado por subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y comprensión en diversos entornos.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo directo de 40 segundos dirigido a gestores de instalaciones y oficiales de cumplimiento, mostrando cómo producir y distribuir rápidamente vídeos de evaluación de riesgos actualizados para cumplir con los estándares de OSHA. El estilo visual debe ser impactante y fácil de entender, utilizando la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para compartir de manera versátil en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Evaluación de Riesgos

Produce rápidamente vídeos de evaluación de riesgos atractivos y conformes para una formación en seguridad efectiva y cumplimiento normativo, aprovechando la IA para ahorrar tiempo y recursos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de seguridad. La capacidad de Texto a vídeo de HeyGen transforma tu contenido de evaluación de riesgos en una narrativa visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu vídeo de evaluación de riesgos, añadiendo una cara profesional y relatable a tus instrucciones de seguridad laboral.
3
Step 3
Añade Funciones de Accesibilidad
Mejora la claridad y el alcance activando Subtítulos. Esto asegura que tus mensajes críticos de seguridad sean accesibles y comprendidos por todos los miembros del equipo, incluso en entornos ruidosos.
4
Step 4
Genera y Cumple
Finaliza tu vídeo, luego expórtalo en el formato deseado. Estos vídeos de evaluación de riesgos impulsados por IA te ayudan a cumplir con los estándares regulatorios y mejorar la seguridad general en el lugar de trabajo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Información de Seguridad Compleja

.

Aclara procedimientos de evaluación de riesgos intrincados y detalles de cumplimiento normativo, haciendo que la información crítica de seguridad sea fácilmente comprensible para todo el personal.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de evaluación de riesgos?

HeyGen te permite crear eficientemente vídeos de evaluación de riesgos de alta calidad utilizando su avanzado Generador de Texto a Vídeo. Puedes aprovechar avatares de IA realistas y guiones personalizables para producir contenido atractivo para la formación en seguridad laboral.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para vídeos de formación en seguridad?

HeyGen agiliza la producción de vídeos de formación en seguridad, ayudando a las organizaciones a cumplir con el cumplimiento normativo y los estándares de OSHA. Al utilizar la plataforma de HeyGen, las empresas pueden ahorrar tiempo y costes mientras entregan contenido impactante y específico para cada sitio.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos de evaluación de riesgos para diferentes sitios o idiomas?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización, permitiéndote adaptar vídeos de evaluación de riesgos con contenido específico para cada sitio utilizando guiones personalizables. La plataforma también soporta múltiples idiomas y características de Traducción de Vídeo, completas con voces en off de IA naturales, para llegar efectivamente a audiencias diversas.

¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos de entrenamiento de IA sea fácil?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de entrenamiento de IA a través de su intuitivo Generador de Texto a Vídeo. Puedes convertir fácilmente guiones en vídeos profesionales con avatares de IA realistas y subtítulos generados automáticamente, haciendo el proceso fluido y eficiente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo