Crea Vídeos de Concienciación sobre el Uso del Casco para Lugares de Trabajo Más Seguros
Optimiza tus vídeos de seguridad en el trabajo, convirtiendo guiones en visuales atractivos con una potente generación de texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de 45 segundos específicamente para nuevos empleados en la construcción, ilustrando el impacto real de llevar un casco y cubriendo los protocolos esenciales de seguridad en la construcción. Emplea un estilo visual y auditivo dinámico que capte la atención, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente un guion detallado de seguridad en una narrativa visual atractiva.
Diseña un vídeo de 60 segundos para jefes de obra y supervisores, centrado en el papel crítico de los cascos en el mantenimiento de los estándares de Salud y Seguridad y la prevención de accidentes, enmarcado como una presentación visual atractiva de las mejores prácticas. El vídeo debe adoptar un tono serio e informativo, con la generación de voz en off de HeyGen proporcionando una narración clara y profesional sobre visuales que muestran el cumplimiento y los beneficios de seguridad.
Produce un vídeo de formación en seguridad de 30 segundos dirigido a visitantes y contratistas, describiendo los requisitos obligatorios del uso del casco para el cumplimiento de OSHA al entrar en áreas restringidas. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, asegurando que todos los mensajes clave se refuercen con la función de subtítulos/captions de HeyGen para máxima accesibilidad y comprensión, acompañado de una voz en off clara y concisa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar Programas de Formación en Seguridad.
Produce un mayor volumen de cursos de formación en seguridad y distribúyelos globalmente a una fuerza laboral más amplia.
Aumentar el Compromiso y la Retención de la Formación.
Mejora la comprensión y el recuerdo de los empleados sobre la concienciación crucial del uso del casco y los protocolos de seguridad a través de contenido atractivo impulsado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen optimizar la producción de vídeos de formación en seguridad?
HeyGen permite a los usuarios crear eficientemente vídeos de formación en seguridad de alta calidad utilizando avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales de seguridad en el trabajo con voces en off realistas, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos de producción.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el compromiso de los vídeos de Salud y Seguridad para los empleados?
HeyGen proporciona una rica biblioteca de plantillas, controles de marca personalizados y un amplio soporte de medios para crear vídeos de Salud y Seguridad altamente atractivos. Esto permite una narrativa convincente y una Presentación Visual Atractiva que resuena con los empleados en plataformas en línea.
¿HeyGen admite la creación de vídeos de formación y de inducción alineados con OSHA?
Absolutamente. HeyGen te permite producir vídeos de formación en seguridad alineados con OSHA y vídeos de inducción esenciales con una entrega de información consistente. Características como la generación precisa de texto a vídeo y subtítulos automáticos aseguran claridad y cumplimiento para tu fuerza laboral.
¿Qué tan versátil es HeyGen para desarrollar varios tipos de vídeos de seguridad en el trabajo, incluyendo la concienciación sobre el uso del casco?
HeyGen es increíblemente versátil para todas tus necesidades de vídeos de seguridad en el trabajo, desde la creación de vídeos de concienciación sobre el uso del casco hasta informes completos de peligros. Su interfaz fácil de usar y capacidades de IA te permiten adaptar rápidamente el contenido para diferentes escenarios y entregar información vital de manera efectiva a los empleados.