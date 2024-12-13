Crea Vídeos de Actualización de Gobernanza con Eficiencia de IA
Entrega una comunicación de políticas clara y mejora el compromiso de las partes interesadas. Nuestros avatares de IA simplifican el proceso de creación de vídeos para actualizaciones de gobernanza atractivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 45 segundos demostrando una nueva función dentro de nuestras herramientas de vídeo de IA internas, dirigido al personal técnico y desarrolladores para una generación de vídeo sin problemas. El estilo visual debe centrarse en capturas de pantalla con gráficos limpios y minimalistas, acompañado de una voz sintetizada dinámica y clara, utilizando Texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido rápida y Subtítulos automáticos para accesibilidad en entornos ruidosos.
Produce un vídeo de formación en gobernanza corporativa de 2 minutos para la incorporación de nuevos empleados y el cumplimiento continuo, ilustrando los principios clave de conducta ética. El estilo visual debe ser acogedor y educativo, incorporando metraje diverso de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de una voz profesional y animada, y construido rápidamente usando Plantillas y escenas pre-diseñadas para consistencia en todos los módulos.
Genera un vídeo pulido de 1.5 minutos para Anuncios del CEO resumiendo los Recapitulaciones de Reuniones de la Junta recientes, dirigido a la alta dirección y partes interesadas clave. El estilo visual debe ser ejecutivo y conciso, presentando un Actor de Voz de IA realista que entregue el mensaje con gravedad, asegurando que el vídeo sea adaptable para varias plataformas mediante el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Efectividad de la Formación en Gobernanza.
Mejora la comprensión y retención de políticas de gobernanza complejas y actualizaciones a través de formación en vídeo atractiva potenciada por IA.
Optimiza la Producción de Contenido de Gobernanza.
Genera rápidamente un alto volumen de contenido de vídeo relacionado con la gobernanza, desde resúmenes de políticas hasta guías de cumplimiento, para una distribución amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifican las herramientas de vídeo de IA de HeyGen la creación de vídeos de gobernanza corporativa?
HeyGen te permite crear vídeos atractivos para la gobernanza corporativa sin esfuerzo, aprovechando avatares de IA avanzados y un potente Generador de Subtítulos de IA. Este proceso de generación de vídeos transforma guiones en contenido profesional, ahorrando un tiempo significativo en tu proceso de creación de vídeos.
¿Puedo usar plantillas para producir rápidamente vídeos de formación en gobernanza con HeyGen?
¡Por supuesto! HeyGen ofrece una variedad de escenas y plantillas personalizables, permitiendo la producción rápida de vídeos de formación en gobernanza de alta calidad. Puedes adaptar fácilmente el contenido para una Comunicación de Políticas efectiva y el Compromiso de las Partes Interesadas sin un esfuerzo extenso.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para generar voces en off en actualizaciones de gobernanza?
HeyGen proporciona tecnología avanzada de Actor de Voz de IA para generar voces en off de sonido natural, mejorando significativamente tus vídeos de actualización de gobernanza. Esta capacidad técnica asegura un audio claro y consistente para todas tus comunicaciones cruciales, desde Anuncios del CEO hasta Recapitulaciones de Reuniones de la Junta.
¿Cómo simplifica HeyGen todo el proceso de creación de vídeos para contenido de gobernanza?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos ofreciendo herramientas de vídeo de IA intuitivas que convierten texto en contenido visual atractivo. Puedes crear eficientemente vídeos de actualización de gobernanza, asegurando una comunicación consistente y profesional sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeos.