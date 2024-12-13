crear vídeos de políticas de gobernanza para optimizar la formación en cumplimiento

Transforma la compleja gobernanza de políticas en vídeos claros y atractivos utilizando avatares de IA para una comprensión eficiente y una aplicación consistente de tus directrices.

439/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos explicando las 'políticas de fines' dentro del contexto más amplio de la 'gobernanza de la junta', dirigido a juntas y ejecutivos de organizaciones sin ánimo de lucro. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y explicativo, presentado por un avatar de IA articulado, haciendo que los conceptos complejos sean comprensibles y atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo práctico de 30 segundos demostrando 'cómo ponerlo en práctica' al implementar un nuevo 'rol de gobernanza' dentro de una organización, dirigido a gerentes y líderes de equipo. El estilo visual debe ser dinámico con ejemplos del mundo real, apoyado por la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar los escenarios prácticos.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo informativo de 60 segundos discutiendo la importancia de la 'gobernanza de contenido' y las mejores prácticas para 'clasificar tus datos', destinado a equipos de marketing y profesionales de TI. El vídeo debe tener un estilo visual moderno e informativo, mejorado con subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona la creación de vídeos de políticas de gobernanza

Optimiza la comunicación de políticas y directrices esenciales a miembros de la junta y partes interesadas con contenido de vídeo profesional y atractivo.

1
Step 1
Crea tu guion de políticas
Comienza delineando tus "políticas de gobernanza" y transformándolas en un guion claro. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas tu contenido escrito en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige tu portavoz de IA y visuales
Selecciona un avatar de IA para actuar como tu presentador, asegurando una cara consistente y profesional para tus comunicaciones de "gobernanza de la junta". Mejora la claridad incorporando visuales relevantes de la biblioteca de medios de HeyGen.
3
Step 3
Genera la narración y aplica la marca
Aprovecha la generación de narración de HeyGen para añadir una narración de sonido natural a tu vídeo. Aplica la identidad de marca de tu organización con controles de marca (logotipo, colores) para mantener una "gobernanza de contenido" consistente en todo momento.
4
Step 4
Refina y exporta tu vídeo
Añade subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y comprensión, facilitando que las partes interesadas entiendan "cómo ponerlo en práctica". Finalmente, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu vídeo de políticas para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas de gobernanza complejos

.

Desmitifica políticas y procedimientos de gobernanza intrincados en contenido de vídeo fácilmente comprensible, mejorando la claridad y el cumplimiento para los equipos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de políticas de gobernanza?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos atractivos de políticas de gobernanza transformando guiones de texto en presentaciones profesionales con avatares de IA. Esto permite a las organizaciones comunicar efectivamente sus políticas de gobernanza a las partes interesadas relevantes sin una producción de vídeo compleja.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para mantener la coherencia de marca en las comunicaciones de gobernanza de la junta?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color, para asegurar que todas tus comunicaciones de gobernanza de la junta se alineen con la identidad de tu organización. Esto fomenta una gobernanza de contenido consistente en todos tus materiales de vídeo relacionados con políticas.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a explicar roles y políticas de gobernanza complejas de manera más clara?

Sí, HeyGen te permite traducir políticas de gobernanza intrincadas y explicar roles de gobernanza específicos en formatos de vídeo fácilmente comprensibles. Utiliza capacidades de texto a vídeo y subtítulos automáticos para aclarar "cómo ponerlo en práctica" para tu audiencia.

¿HeyGen apoya la creación eficiente de vídeos para la gobernanza de juntas sin ánimo de lucro?

Absolutamente. HeyGen capacita a las organizaciones sin ánimo de lucro para crear eficientemente vídeos profesionales para la gobernanza de juntas sin ánimo de lucro, explicando roles para los miembros de la junta y proporcionando una visión general clara de la gobernanza de políticas. Esto asegura que todas las partes interesadas estén bien informadas y comprometidas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo