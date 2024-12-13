Crea Vídeos de Formación GMP con el Poder de la AI

Optimiza la formación en cumplimiento y mejora la retención con avatares de AI realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 90 segundos diseñado para personal de fabricación experimentado que necesita un repaso de los protocolos de seguridad actualizados. El vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y conciso con música de fondo animada. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un módulo visualmente atractivo y fácil de digerir sobre los requisitos regulatorios.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de programa de incorporación de 2 minutos para todo el personal en un entorno regulado por la seguridad alimentaria, enfatizando la importancia diaria de las GMP para la calidad del producto. Este vídeo requiere un estilo visual animado, amigable y accesible con una narración clara y fácil de entender. Transforma sin esfuerzo tu guion en un vídeo pulido utilizando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de microaprendizaje de 45 segundos dirigido a una fuerza laboral internacional, resumiendo una regla crítica y universalmente aplicable de las GMP. El estilo visual y de audio debe ser dinámico e instructivo, con superposiciones de texto claras en pantalla. Mejora la comprensión global incorporando subtítulos de HeyGen, asegurando que el mensaje llegue efectivamente a cada miembro del equipo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación GMP

Produce fácilmente vídeos de formación GMP profesionales y conformes utilizando las herramientas impulsadas por AI de HeyGen, optimizando tus programas de formación en cumplimiento e incorporación.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza escribiendo tu contenido de formación GMP o elige entre una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales. La interfaz intuitiva de HeyGen admite la generación de texto a vídeo, lo que facilita la estructuración de tus requisitos regulatorios.
2
Step 2
Elige tu Presentador de AI y Voz
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para representar a tus instructores. Personaliza su apariencia y elige entre varias voces realistas, asegurando una presentación consistente y atractiva para tu formación de empleados.
3
Step 3
Mejora tu Vídeo con Visuales y Subtítulos
Integra medios relevantes de la biblioteca incorporada o sube los tuyos para ilustrar conceptos complejos de GMP. Genera automáticamente subtítulos precisos para asegurar la accesibilidad y el cumplimiento para todos los aprendices, mejorando la retención de información.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación GMP con Marca
Aplica la marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para mantener una imagen profesional. Exporta tu vídeo de formación GMP terminado en el aspecto y resolución deseados, listo para su distribución en tus plataformas de eLearning.

Casos de Uso

Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación

Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación

Aprovecha la AI para crear vídeos de formación GMP dinámicos e interactivos que capturan la atención y mejoran significativamente la retención de conocimientos entre el personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación GMP que cumplan con los requisitos regulatorios?

Las herramientas de AI de HeyGen simplifican el proceso de creación de vídeos de formación GMP atractivos, asegurando que cumplan con los requisitos regulatorios críticos. Puedes utilizar avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables para producir contenido de formación para empleados claro y conforme de manera eficiente.

¿Qué tipos de plantillas de vídeo impulsadas por AI ofrece HeyGen para diversas necesidades de formación?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo impulsadas por AI específicamente diseñadas para diversas necesidades de formación, desde programas de incorporación hasta formación general para empleados y módulos de eLearning. Estas plantillas aprovechan los avatares de AI y la tecnología de texto a vídeo para acelerar la creación de contenido.

¿HeyGen admite opciones multilingües para crear vídeos de formación accesibles?

Sí, HeyGen admite la creación de contenido multilingüe, lo que te permite producir vídeos de formación accesibles con diversas voces en off y subtítulos. Esto mejora las experiencias de aprendizaje interactivas y asegura que tu formación para empleados llegue a una audiencia global diversa.

¿Cómo mejoran los avatares de AI de HeyGen el compromiso y la retención de información en los vídeos de formación?

Los avatares de AI realistas de HeyGen captan la atención de los aprendices, aumentando significativamente el compromiso y la retención de información en los vídeos de formación para empleados. Combinados con voces en off naturales, estos avatares crean una experiencia de aprendizaje dinámica y memorable para tu audiencia.

