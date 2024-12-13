Crea Vídeos de Formación para la Fuerza Laboral Global con AI
Aumenta el compromiso de los aprendices y produce contenido efectivo fácilmente con avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para los gerentes de formación corporativa, un vídeo dinámico de 45 segundos podría mostrar formas innovadoras de lograr un alto compromiso de los aprendices con sus vídeos de formación corporativa. Visualmente, debe ser rápido, con gráficos modernos y música de fondo animada, enfatizando la entrega de contenido enérgico y memorable. Destacaría cómo los avatares de AI de HeyGen pueden dar vida a temas diversos, haciendo que conceptos complejos sean más comprensibles y atractivos para una audiencia global.
Elabora una guía concisa de 30 segundos paso a paso para expertos en la materia, ilustrando cómo producir contenido de formación efectivo liderado por empleados. El vídeo necesita un enfoque visual práctico y directo con texto en pantalla claro y conciso, apoyado por una locución profesional y autoritaria. Este prompt ilustra cómo desglosar procedimientos complejos en segmentos digeribles, utilizando la generación de locuciones de HeyGen para asegurar una instrucción de audio consistente y de alta calidad.
Considera producir un vídeo convincente de 75 segundos para equipos globales de L&D centrado en las mejores prácticas para crear vídeos de formación para la fuerza laboral global que resuenen a través de culturas. La estética visual debe ser inclusiva y profesional, utilizando una mezcla de metraje de archivo diverso y gráficos, acompañado de una narrativa clara y formal. Esta pieza demostrará la importancia de la accesibilidad y la sensibilidad cultural, destacando la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que el contenido sea universalmente comprendido e impactante para todos los empleados.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Formación Globalmente.
Produce rápidamente numerosos cursos de formación, asegurando que tu fuerza laboral en todo el mundo tenga acceso a materiales de aprendizaje consistentes y de alta calidad.
Mejora el Compromiso de los Aprendices.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que cautiven a los empleados, mejorando significativamente la retención de conocimientos y la participación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación efectivos para empleados?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de formación atractivos y efectivos transformando texto en contenido de vídeo profesional con avatares de AI y plantillas diversas. Esto simplifica significativamente el proceso de producción de vídeos de formación de alta calidad para empleados en cualquier organización.
¿Qué características ofrece HeyGen para producir vídeos de formación para la fuerza laboral global de manera eficiente?
Para los vídeos de formación de la fuerza laboral global, HeyGen proporciona una robusta generación de locuciones en múltiples idiomas y subtítulos automáticos, asegurando accesibilidad y claridad. Esto permite a las organizaciones producir vídeos de formación corporativa adaptados a un mercado laboral global diverso sin costos de producción extensivos.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos liderados por empleados?
Sí, HeyGen mejora el compromiso de los aprendices al permitir la creación de vídeos de formación dinámicos liderados por empleados utilizando avatares de AI personalizables y plantillas preconstruidas. Su plataforma intuitiva facilita la producción de formación en vídeo cautivadora que mantiene la atención.
¿Cómo apoya HeyGen la producción de contenido de formación corporativa integral?
HeyGen apoya la producción de formación corporativa integral ofreciendo capacidades de texto a vídeo, permitiendo la fácil conversión de guiones en vídeos detallados de instrucciones o guías paso a paso. Con controles de marca y una rica biblioteca de medios, HeyGen asegura consistencia y profesionalismo en todo el contenido de formación.