Crea Vídeos de Formación para la Fuerza Laboral Global con AI

Aumenta el compromiso de los aprendices y produce contenido efectivo fácilmente con avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los gerentes de formación corporativa, un vídeo dinámico de 45 segundos podría mostrar formas innovadoras de lograr un alto compromiso de los aprendices con sus vídeos de formación corporativa. Visualmente, debe ser rápido, con gráficos modernos y música de fondo animada, enfatizando la entrega de contenido enérgico y memorable. Destacaría cómo los avatares de AI de HeyGen pueden dar vida a temas diversos, haciendo que conceptos complejos sean más comprensibles y atractivos para una audiencia global.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora una guía concisa de 30 segundos paso a paso para expertos en la materia, ilustrando cómo producir contenido de formación efectivo liderado por empleados. El vídeo necesita un enfoque visual práctico y directo con texto en pantalla claro y conciso, apoyado por una locución profesional y autoritaria. Este prompt ilustra cómo desglosar procedimientos complejos en segmentos digeribles, utilizando la generación de locuciones de HeyGen para asegurar una instrucción de audio consistente y de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Considera producir un vídeo convincente de 75 segundos para equipos globales de L&D centrado en las mejores prácticas para crear vídeos de formación para la fuerza laboral global que resuenen a través de culturas. La estética visual debe ser inclusiva y profesional, utilizando una mezcla de metraje de archivo diverso y gráficos, acompañado de una narrativa clara y formal. Esta pieza demostrará la importancia de la accesibilidad y la sensibilidad cultural, destacando la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que el contenido sea universalmente comprendido e impactante para todos los empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación para la Fuerza Laboral Global

Produce rápidamente vídeos de formación atractivos y accesibles globalmente para tu fuerza laboral, aumentando el compromiso de los aprendices y ahorrando costos con potentes herramientas de AI.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Crea tu guion de formación, delineando información clave y diálogo. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen pegando tu guion directamente, asegurando una entrega de contenido precisa y consistente para tu formación laboral.
2
Step 2
Elige un Avatar de AI y Voz
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar efectivamente tu marca. Selecciona un avatar y personaliza su apariencia para alinearse con tus vídeos de formación liderados por empleados, haciendo que tu contenido sea comprensible y profesional.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora el profesionalismo de tu vídeo aplicando tus controles de Marca únicos. Integra el logo de tu empresa, colores específicos y fuentes para asegurar que todos los vídeos de formación corporativa sean consistentes y visualmente alineados con tu identidad.
4
Step 4
Exporta con Funciones de Accesibilidad
Revisa tu vídeo completado y finaliza para su distribución. Añade fácilmente Subtítulos/captions para accesibilidad en diferentes idiomas y necesidades de los aprendices, luego exporta tus vídeos de formación efectivos para un despliegue sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos

Transforma temas intrincados en contenido de vídeo fácilmente digerible y atractivo, simplificando información compleja para todas las necesidades de formación laboral.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación efectivos para empleados?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de formación atractivos y efectivos transformando texto en contenido de vídeo profesional con avatares de AI y plantillas diversas. Esto simplifica significativamente el proceso de producción de vídeos de formación de alta calidad para empleados en cualquier organización.

¿Qué características ofrece HeyGen para producir vídeos de formación para la fuerza laboral global de manera eficiente?

Para los vídeos de formación de la fuerza laboral global, HeyGen proporciona una robusta generación de locuciones en múltiples idiomas y subtítulos automáticos, asegurando accesibilidad y claridad. Esto permite a las organizaciones producir vídeos de formación corporativa adaptados a un mercado laboral global diverso sin costos de producción extensivos.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos liderados por empleados?

Sí, HeyGen mejora el compromiso de los aprendices al permitir la creación de vídeos de formación dinámicos liderados por empleados utilizando avatares de AI personalizables y plantillas preconstruidas. Su plataforma intuitiva facilita la producción de formación en vídeo cautivadora que mantiene la atención.

¿Cómo apoya HeyGen la producción de contenido de formación corporativa integral?

HeyGen apoya la producción de formación corporativa integral ofreciendo capacidades de texto a vídeo, permitiendo la fácil conversión de guiones en vídeos detallados de instrucciones o guías paso a paso. Con controles de marca y una rica biblioteca de medios, HeyGen asegura consistencia y profesionalismo en todo el contenido de formación.

