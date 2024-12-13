Sí, HeyGen permite a los usuarios producir vídeos promocionales de alto impacto para la formación de carretillas elevadoras con facilidad. Nuestro intuitivo creador de vídeos AI y las Plantillas y escenas personalizables permiten una rápida conversión de texto a vídeo y generación de voz en off, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible para todos.