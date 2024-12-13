HeyGen empodera a las empresas para producir actualizaciones de vídeo convincentes sobre factores críticos como los tiempos de entrega de la cadena de suministro y las fluctuaciones de la demanda. Al comunicar claramente estas ideas a través de vídeos atractivos, HeyGen ayuda a los equipos a tomar decisiones más proactivas e informadas para una gestión robusta de la cadena de suministro.