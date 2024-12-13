HeyGen proporciona herramientas de "redimensionamiento robustas" y opciones de exportación flexibles para adaptar tus "Vídeos de Formación AI" a plataformas como "YouTube" o portales de formación internos. Puedes ajustar fácilmente las relaciones de aspecto y aprovechar las "plantillas de vídeo impulsadas por AI" para asegurar que tu contenido luzca profesional en todos los canales deseados.